موعد الحصص اليومية للأسبوع السابع للابتدائية والمتوسطة والثانوية 1442 عبر قنوات عين

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عمر شويل - جدة موعد الحصص اليومية للأسبوع السابع للابتدائية والمتوسطة والثانوية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء عن تردد قنوات عين بعد ما أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع السابع للفصل الدراسي الثاني، ويكون ذلك في شكل بث مباشر من الساعة 9 صباحا، ويعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، كما أنه تم تجهيز منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد التي تحتوي علي كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين، وقد قامت وزارة التعليم في المملكة بتخصيص رابط سريع حتى يتمكن الطلاب في مختلف المراحل من التسجيل في منصة مدرستي بدون أي مشاكل وفي أسرع وقت ممكن.



موعد الحصص للأسبوع السابع عبر قنوات عين

جهزت وزارة التعليم السعودي ٢٣ قناة تعليمية عين الفضائية لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في يوتيوب للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).، حيث أنه تعتبر قنوات عين التعليمية قنوات سعودية تملكها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، تقوم بتغطية أخبار وزارة التعليم وفعالياتها، وتقوم ببث الدروس.

أبرز مزيا منصة مدرستي في التعليم عن بعد

تقدم منصة مدرستي الاستفادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي. تساعد منصة مدرستي في الوقوف جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة وأولياء الأمور وقادة المدارس حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات والمهام والأدوار. تقدم المنصة قنوات اتصال بين جميع أطراف المنظومة التعليمية سواء طلاب ومعلمين وأولياء أمور ومدراء مدارس بما يحقق أهداف وغايات العملية التعليمية وتحقيق رؤية المملكة 2030. تحقيق أهداف التعليم عن بعد من حيث رفع من مستوى الطلاب سواء على المستوى الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي بين كل الأفراد.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية

أوضحت وزارة التعليم خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد، وتكون الخطوات كما يلي:

أن يقوم الطالب بالدخول إلي منصة مدرستي. أن يقوم الطالب بإنشاء حساب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة كالاسم رباعيا والمرحلة العمرية و رقم الهاتف. لابد من كتابة الرقم السرى بالحساب في نظام نور. سوف يصل للطالب رسالة نصية بها الرقم السري الخاص بالدخول على حسابك بالمنصة. يقوم الطالب بكتابة الرقم السري، ثم اضغط تسجيل.

والجدير بالذكر أنه رغم تلك الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة، إلا أن وزارة التعليم تتكامل مسؤولياتها في هذه المهمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي؛ لضمان سير العملية التعليمية عن بعد.