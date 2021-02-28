فديو محمد بن سلمان بختام فورمولا إي الدرعية 2021 بالمملكة السعودية

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عمر شويل - جدة فديو محمد بن سلمان بختام فورمولا إي ، الدرعية بحضور مميز أثلج صدور شعب المملكة العربية السعودية، وكافة المحبين للأمير الشاب، حيث يعد هذا أول ظهور لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الرياض، وبعد أن أثار فديو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل، قلق شعب المملكة عليه، وقد ظهر اليوم الأمير في ختام سباق فورمولا إي الدرعية، خلال تجوله في حلبة الدرعية، وسط ترحيب واسع من الحاضرين، مع تمنيات له بالصحة والعافية، وسباق الفورمولا إي الدرعية ، الذى كان مقام يومي الجمعة والسبت الماضيين، بحلبة الدرعية التي شهدت انطلاق الجولة الثانية، لبطولة إيه بي بي فيا فورمولا إي، بموسمها السابع.

فديو محمد بن سلمان بختام فورمولا إي

وقد وصل الأمير محمد بن سلمان في فورمولا إي، بظهور أنيق ومميز، وكان في استقباله وزير الرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وقد تم عزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق، وقد أقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة، ليلًا بمشاركة 12 فريق عالمي، على مدار يومي الجمعة والسبت، في حلبة الدرعية التي يقدرطولها بنجو 2,83 كم، وهي مضاءة بالكامل بتقنية LED، التي تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ السباق، وهو في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية، في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، وفق برامج رؤية المملكة 2030م.

ولي العهد السعودي يصل إلى حلبة الدرعية وقد أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة عن وافر الشكر والامتنان، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، على تشريفه وحضوره المميز في ختام سباق الفورمولا إي الدرعية 2021، وقد أكد أن هذا الحضور، هو تجسيد لاهتمامه سمو الأمير وحرصه على دعم القطاع الرياضي بالمملكة، والذي شهد قفزات واسعة وغير مسبوقة، باستضافة أكبر وأهم المناسبات الرياضية العالمية على أرض السعودية ، ونذكر منها دعمه بطولة كأس السعودية 2021 العالمي، حينما قام ولي العهد السعودي يتوج فوز الجواد مشرف، وأيضًا تمسكه بالتراث السعودي، من خلال أمر مباشر بأن تقام سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني السعودي. حضور ولي العهد لختام فورمولا إي يعكس الاهتمام بالشباب والرياضة والجدير بالذكر أن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، صاحب القرارات الجريئة، والرؤية امستقبلية التي حازت على اهتمام المواطنين داخل المملكة، وبالوطن العربي أجمع ، فتمتعه بنظرة مستقبلية ملفتة للأنظار، ومسابقة الزمن لتحقيق حلو رؤية المملكة بخطوات ثابتة جعلت منه مثل أعلى لشباب المملكة الطموح، ونذكر من أشهر قراراته في الفترة الماضية والتي أمر بها سموه قرار تطوير منظومة التشريعات بالمملكة، للحفاظ على وإقامة العدل على كافة من بالمملكة، وإطلاق مدينة ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي أوضحت مدى اهتمامه بمجاراة التكنولوجيا الحديثة واهتمامه بأن تصبح المملكة منافسة عالمية.