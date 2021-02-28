شركة “تطوير للمباني” تنفذ مشروعًا لرفع جودة مياه الشرب بالمدارس

بلادي – الرياض :

أطلقت شركة تطوير للمباني TBC، اليوم (الأحد)، مشروع تركيب وحدات تنقية وتبريد مياه الشرب للمباني المدرسية في عدد من إدارات التعليم بالمملكة، بتوجيه من وزارة التعليم.

وأوضحت الشركة أن المشروع يُعد تحولاً كاملاً وتغييرًا جذريًا على صعيد توفير مياه الشرب داخل المدارس للطلاب، بمعايير عالمية، وبوحدات مطورة ومصممة خصيصًا لهذا الغرض، بدلاً من الوسائل التقليدية.

وأبانت أن مظلة المشروع الذي يؤمّن 1200 وحدة تنقية، تغطي 5 إدارات تعليمية، حيث جرى توزيع الوحدات على 284 مبنىً مدرسيًا، ويستفيد منها نحو 213 ألف طالب وطالبة، ويطابق مستوى تنقية المياه التي تنتجها مواصفات مياه الشرب المعبأة بالمملكة، عبر 7 مراحل تنقية تمر بها المياه داخل الوحدات، مع عدم إضافة أي مواد كيمائية.

من جهة أخرى، رعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة تطوير للمباني TBC، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

يذكر أن شركة TBC بدأت أعمالها في عام 2013م، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.