أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق الدائري الشرقي

بلادي – الرياض :

وجّه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على طريق الدائري الشرقي.

وأوضحت إمارة القصيم أن ذلك يأتي تقديراً للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة بمنطقة القصيم، حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة وعدة طرق رئيسية في المنطقة.