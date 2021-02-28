عبر فريق وطني مختص ومزود بأحدث التقنيات.. تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 20 دقيقة

بلادي – الرياض :

أنجزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة، وذلك عبر فريق وطني مختص ومزود بأحدث التقنيات.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد الجابري، إن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأوضح أنه بعد ذلك يتم استخدام الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة، وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى وبعدها مرحلة التجفيف.

وأشار إلى أن الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.