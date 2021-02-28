إغلاق منتجع سياحي بالطائف لمخالفته الإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :
أغلقت أمانة الطائف، منتجعًا سياحيًا بالهدا، بعد التأكد من عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس “كورونا”.
وأوضحت الأمانة أن المنتجع تهاون في تطبيق الإجراءات، مما أدى إلى إغلاقه احترازيًا، حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات، ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، مبينةً أن الإغلاق سيستمر لحين تصحيح المخالفات.
وأبانت أن الجولات الرقابية للأمانة قد غطت أكثر من 60 مرفقًا تجاريًا وسياحيًا رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطًا مخالفًا، مشيرة إلى أن المخالفات شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية.
كما خُصصت حملات ميدانية على صالونات الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بها وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، والتأكد من استخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.
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