بدأ بـ20 خلية ووصل إلى 150 .. نحال يروي قصة تطوره بإنتاج العسل بعد دعم “التنمية الزراعية”

بلادي – الرياض :
روى المواطن علي الزهراني قصة تطور مشروعه الخاص بتربية النحل وإنتاج العسل بعد الدعم، الذي تلقاه من صندوق التنمية الزراعية من خلال برنامج “التنمية الريفية الزراعية المستدامة”.
وأوضح الزهراني، أنه بدأ مشروعه بأقل من 20 خلية نحل، وتلقى دعما بنحو 100 خلية نحل من صندوق التنمية الزراعية في الباحة، وخلال مدة قصيرة وصل إلى 150 خلية، تنتج نحو 500 كيلو جرام من العسل سنويا.
وأعرب عن أمله أن يتطور المنحل أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه خلال فترة قريبة سيصل إلى 200 خلية.
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