“وزير الطاقة”: نعمل على تحديد كلفة أسعار الطاقة الشمسية الرخيصة لأغراض توليد وإنتاج الكهرباء

بلادي – الرياض :

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه سيتم قريبا الإعلان عن المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح وزير الطاقة، خلال فعاليات يوم الطاقة والمناخ بالتعاون بين منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الأوروبي، أن المملكة ستبدأ الشهر المقبل العمل على تحديد تكلفة قيمة الطاقة الشمسية الرخيصة لنموذج إنتاج الكهرباء، مبيناً أن المشروع بدأ عملياً في “نيوم” وأظهر نتائج ناجحة.

وأشار إلى أن المملكة لديها خططا طموحة فيما يخص الطاقة النظيفة وتعمل على مشاركتها مع بقية العالم، كما أنها تعمل على الموازنة في استخداماتها بين النفط والطاقة المتجددة.

وكانت وزارة الطاقة، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.