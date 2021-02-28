تغريدات غامضة دون محتوى لهيئات حكومية تثير التساؤلات.. و”التجارة” توضحها

بلادي – الرياض :

أثارت تغريدات غامضة دون محتوى لجهات حكومية؛ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حسابات لعدة وزارات وجهات حكومية؛ تغريدات دون محتوى، ما فتح باب التساؤلات حول سبب تلك التغريدات، فيما توقع البعض أن تكون تمهيدا لقرارات جديدة سيتم الإعلان عنها.

وكشفت وزارة التجارة، في توضيح لمغزى التغريدات، عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وشددت على أنها فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، داعية إياهم إلى الاستفادة من مزاياها.