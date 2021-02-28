هيئة كبار العلماء ترفض تقرير الكونجرس الإمريكي وتؤكد وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية

بلادي – الرياض :
رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الاستنتاجات والظنون الخاطئة والمسيئة، الواردة في التقرير الذي زُود به الكونجرس الإمريكي بشأن مقتَل المواطن جمال خاشقجي، مؤكدة في هذا الصدد وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية الذي رفض هذا التقرير رفضًا قاطعًا.
وقالت الامانة في بيان لها اليوم (الأحد)، إن هذا التقرير لم يبن على أي أدلة أو حقائق، مؤكدة ثقتها التامة فيما اتخذه القضاء بشأن هذه القضية، وأن تعقب الأحكام القضائية إساءة للنظام العدلي بالمملكة والذي يحظى باستقلالية تامة.
وأوضحت أن شعب المملكة يقف خلف قيادته الحكيمة، والمملكة بثقلها العربي والإسلامي والدولي ركيزة أساس في حفظ حقوق الإنسان ودعم الأمن والاستقرار في العالم، بما تتبناه من سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.
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