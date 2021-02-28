مركز فريق التأهيل الدولي يقيم دورة تدريبية لمنسوبيه عن آليات الإخلاء في حالات الطوارئ

دوت الخليج – الرياض : د.سحر رجب

تماشياً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتفعيل الشراكة في الدمج المجتمعي وتطوير أساليب الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، وتشجيع مختلف القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة في تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية للمعاقين، أقامت لجنة الأمن والسلامة بمركز فريق التأهيل الدولي دورة تدريبية بعنوان ” مراحل وآليات الإخلاء للأطفال ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ بمراكز الرعاية النهارية ” بالتعاون مع برنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود، شارك بهد. محمد القحطاني مساعد مدير برنامج الوصول الشامل ود. أحمد الحفناوي المستشار التقني بالبرنامج، وتهدف الدورة لتدريب منسوبات المركز على مراحل وآليات الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ وتدريبهم على الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة في المركز وكيفية استخدام وسائل الأمن والسلامة للرفع من كفاءتهم وضمان التعامل السليم مع الأحداث، ويأتي ذلك امتدادا للدورات التدريبية التأهيلية التي يقدمها المركز للرفع من كفاءة العاملين به من أخصائيات وإداريات ومشرفات للتعامل مع الأحداث الطارئة.

وأشاد الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود الرئيس التنفيذي – جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالجهود التي يبذلها برنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود في خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في تأهيل الكوادر لمواجهة الحوادث الطارئة.، مشيراً الى أن هذه الدورة هي جزء من البرامج التدريبية التي تعتزم جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذها لتستهدف مراكز الرعاية النهارية، وإكساب العاملين مهارات ومعارف عديدة لمواجهة الحوادث وإلى رفع جاهزية منسوبي المراكز النهارية للتعامل مع آية ظروف طارئة، الى جانب تقليل آثار الحوادث والكوارث وطرق السلوك والتعامل الصحيح معها من جهة التعبئة والتدريب لما لها من أهمية في تقليل الخسائر قدر الإمكان.

من جانبه، أوضح د. محمد القحطاني، أن الدورة التدريبية تناولت شرح عملية الاخلاء وتنفيذه وأشار الى أن الهدف من الدورة هو تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة من أجل الحفاظ على سلامة منسوبي المركز والأطفال ذوي الإعاقة وتطوير أفضل السبل لتوفير السلامة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أفضل الإجراءات المتبعة وقت الطوارئ والأزمات، وتقديم الاقتراحات حول تطبيق مواصفات السلامة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ومراكز تأهيل المعاقين والسعي من أجل تطويرها باستمرار وفقاً للتجهيزات الحديثة وأفضل الممارسات العالمية.