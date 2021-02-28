تدشين مركز لقاحات كورونا بالجبيل

دوت الخليج – الجبيل : إيمان جمل الليل بدء صباح اليوم الأحد من تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١ تدشين مركز اللقاحات بمستشفى الجبيل العام حيث افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي د.عبدالعزيز الغامدي حيث تم استقبال الحاصلين على المواعيد لأخذ لقاح كورونا واوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى د.سعود المطرفي أن مركز لقاحات كورونا covid 19 يخدم أهالي محافظة الجبيل بسعة إجمالية تصل إلى ١٥٠٠ مستفيد في اليوم بعشرة عيادات موزعة داخل المركز ودع المواطنين والمقيمين للإسراع بالتسجيل في تطبيق صحتي واخذ لقاح فايروس كورونا covid 19 وخاصة للفئات التي حددتها وزارة الصحة

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