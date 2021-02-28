” مسرعة البرج للتقنيات الصحية ” ثورةٌ في صناعة التقنيات الصحية

للوصول إلى مستقبل أكثر اشراقاً ..

دوت الخليج جدة : – بندري شبيلي

أظهرت التغيرات في أنظمة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية مؤخراَ وجود فرصة مثالية لتسريع عملية التحول الرقمي لأنظمة الرعاية الأولية والمجتمعية، حيث نلمس مدى التأثير الهائل لتطور التكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية محليًا ودوليًا على مرّ الأعوام.

وقد أعلنت اليوم مختبرات البرج الطبية، وهي أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب شركة جدارة فنشرز، وهي شركة استشارية واستثمارية مؤثرة في المملكة العربية السعودية، عن تأسيس مشترك لـ مسرعة البرج للتقنيات الصحية، وهو برنامج لتسريع الرعاية الصحية المساعدة والدعم في الشركات الناشئة المزدهرة التي لديها نموذج أولي فريد في مجالات علوم الحياة والتشخيص. تتمثل رؤية هذه الشراكة في تعزيز نمو الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية في للمملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

في ظل احتياج الكثير من الشركات الناشئة في مجال التقنيات الصحية المهتمة بالتقدم والتطور إلى حل التحديات في النظام الصحي، وامتلاك الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، والتأكد من القدرة على النزول للسوق فإن مسرعة البرج للتقنيات الصحية يهدف إلى دعم المبتكرين الذين يحلمون بالانخراط في القطاع الطبي من خلال قدرتهم الفريدة على إنتاج خدمة أو منتج وتحقيق جميع الاحتياجات التي من شأنها أن تعود بفوائد ومميزات كبيرة في القطاع الطبي، وأن تفتح أيضاً قناة جديدة من الفرص والحلول الإبداعية التي ستحدث موجة من الثورة في صناعة التكنولوجيا الصحية.

الجدير بالذكر ان جدارة فنشرز هي شركة استشارية واستثمارية مؤثرة في المملكة العربية السعودية تسعى إلى ان تكون دعماً كبيراً لمجتمع ريادة الأعمال السعودي عبر إطلاق وادارة العديد من الحاضنات والمسرعات المتخصصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المتميزين بالآليات والموارد لبناء وتطوير شركاتهم.