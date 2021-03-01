نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني الجديدة 1442 بند التشعيل والصيانة موعد التقديم شروط التسجيل والمؤهلات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الحرس الوطني الجديدة 1442 job.sang.gov.sa والتي سنتناول بالتفصيل موعد التقديم على وظائف الحرس الوطني، وكذلك الشروط الخاصة بالتسجيل والمؤهلات المطلوبة التي حددتها وزارة الحرس الوطني السعودي، هذا وقد أعلنت الوزارة عن وجود 5 فئات من الوظائف التي يمكن التسجيل بها، بدأ من وظيفة مهندس حتى وظيفة عامل، أما عن موعد التسجيل المُعلن، فقد شرعت وزارة الحرس الوطني السعودي في إتاحة التسجيل بدأ من يوم الأحد الموافق 28 فبراير، وستمر التسجيل والتقديم لمدة 5 أيام، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021، هذا وقد اشترطت الوزارة شروط ومعايير للتسجيل على الوظائف الشاغرة، سواء للرجال أو النساء.

رابط الوظائف الشاغرة والمتاحة بوزارة الحرس الوطني السعودي 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن وظائف شاعرة للرجال والنساء، وذلك على بند التشعيل والصيانة، ويشترط للتقديم على جميع الوظائف وجود خبرة عامين على الأقل، عدا وظيفة عامل، فلا يشترط وجود خبرة بوظيفة عامل، الوظائف المتاحة نستعرضها كالتالي:

وظيفة مهندس مدني.

فني إلكترونيات.

مشرف سلامة وصحة مهنية.

مأمور مستودع.

عامل.

الوظيفة المؤهل التخصص الجنس ملاحظات مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية رجال – نساء خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل فني إلكترونيات دبلوم صناعة وتحكم رجال خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل مشرف سلامة دبلوم سلامة وصحة مهنية رجال خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل مأمور مستودع دبلوم إدارة مستودعات رجال خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد رجال لا يُشترط وجود خبرة

موعد التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل على الوظائف الشاغرة والمتاحة بوزارة الحرس الوطني يبدأ من يوم الأحد الموافق 16 رجب 144، الموافق 28 فبراير 1021، وسيستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 20 رجب 1442، الموافق 4 مارس 2021، ويتم التسجيل على رابط وزارة الحرس الوطني.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني الجديدة خطوات والتسجيل

الدخول علي رابط تقديم وظائف الحرس الوطني.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

الموافقة علي الإقرار الخاص بالشروط وانه في حالة تسجيل بيانات خلافا للواقع فانه سيتم استبعاد طلبك.

الضغط علي تسجيل

استكمال البيانات المطلوبة.

المؤهلات المطلوبة لوظائف الحرس الوطني

بكالوريوس هندسة مدنية لوظيفة مهندس.

دبلوم لباثي الوظائف عدا وظيفة عامل.

الشهادة الابتدائية لوظيفة عامل.

الشروط الواجبة لشغل وظائف الحرس الوطني

يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظائف سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم للوظائف عن 18 عامًا ولا يزيد العمر عن 40 عامًا. يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، ويكون لائق طبيًا. يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك. أن لا يكون المتقدم قد حُكم عليه في قضية مخله بالشرف والأمانة. يجب أن لا يكون محالًا على التقاعد من أي جهة حكومية. يلتزم المتقدم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها. لن يتم تكليف المتقدم بالعمل الإداري. يشترط أن الخبرات السابقة للمتقدم أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم تقديم ما يثبت لك بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل لديها سابقاً. يجب أن تكون شهادة الخبرة موضح بها مسمى الوظيفة، وكذلك بدأ شغل الوظيفة وكذلك نهاية الخدمة بتلك الوظيفة. يجب أن تكون شهادة الخبرة موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، ويجب تقديم تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل. أن يكون مسجلًا في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون. يجب الانتباه إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب لشغل الوظيفي، وذلك في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.