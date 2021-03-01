نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المدار التقني الجديد المدارس الإلكترونية على نظام نور للغياب والحضور برقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المدار التقني لنظام المدرسة الإلكترونية وإرسال الغياب والحضور والتأخر والذي يقدم خدماته للطلاب والمعلمين وأولياء أمور الطلاب، وهو في الأساس مؤسسة مرخصة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة السعودية، ويعتبر المدار التقني مقدم للخدمات الخاصة بتقنية المعلومات، وكذلك تصميم واستضافة المواقع، ومن الخدمات الأخرى التي يقدمها المدار التقني تقديم الاستشارات في كافة المجالات الخاصة تقنية المعلومات والشبكات، هذا بالإضافة إلى خدمات التسويق الإلكتروني من خلال قيامه بتوفير أجهزه الاتصالات المُرخصة، سواء كانت أجهزة سلكية أو لاسلكية، بالإضافة إلى تصميم وتطوير البرامج وقواعد البيانات.

المدار التقني وخطوات تفعيل رسائل الجوال

المدار التقني لنظام المدرسة الإلكترونية

نظام المدرسة الإلكترونية النظام يخدم كلا من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور تعالوا نستعرض الخدمات أو المميزات التي يقدمها النظام لكل فئة على حدة

برنامج إرسال على المدار التقني

وتجدر الإشارة إلى أن القائمون على أمر المدار التقني، هم فريق يسعى جاهداً لتقديم أفضل الخدمات الخاصة بإرسال رسائل الجوال، كما يقوم المدار التقني بتوفير العديد من الخدمات الخاصة بالرسائل القصيرة للمدارس ” للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور”، كما يقدم المدار التقني خدماته أيضا للمنشآت التجارية، لذلك فالمدار التقني يقدم خدمة التواصل المستمر والدائم لمستخدميه، ويقدم البرنامج خدماته لكل من:

المدارس والمؤسسات التعليمية.

الأفراد والشركات.

المبرمجين وأصحاب المواقع.

ويعتبر نظام المدار التقني لمتابعة الطلاب الشامل، من الموقع إلكترونية لتي تقدم خدماتها للعملية التعليمية، حيث تتفرع منه صفحة لكل مدرسة، حيث يمكن يمكن لأولياء أمور الطلاب الحصول على جميع المعلومات الخاصة عن أبنائهم وتشمل تلك المعلومات ما يلي:

نتائج الطلاب.

التعهدات.

الحضور والغياب والتأخر والمواظبة اليومية.

المخالفات التي يتلقاها الطلاب.

درجات الفترات.

كما يمكن من خلال البرنامج طباعة نموذج الوحدة الصحية، هذا ويتم تغذية بيانات الطلاب والطالبات من المدرسة يشكل مباشر، حيث يمكن تحويل تلك البيانات خلال دقائق من جهاز المدرسة إلى الصفحة مباشرة، هذا بالإضافة لوجود مكتبة متاحة لجميع الطلاب، مما يسهل أمر التحصيل الدراسي عبر شروح للمواد الدراسية التي تقررها إدارة المدرسة.

ويقوم النظام الإلكتروني بمتابعة حضور الطلاب بشكل يومي عبر متابعة الدروس، بشكل إلكتروني للحضور والغياب، ليتم ايقونة الخدمات المقدمة من النظام التعليمي نور من وزارة التربية والتعليم بالسعودية والتي يتم فيها متابعة كيفية أداء الطالب ضمن الحضور الإلكتروني والاستذكار وجميع ما يخص الطالب وأيضا المعلم، والذي يتم تسجيل حضوره بالفصل الإلكتروني الافتراضي اليومي على الهواء.