نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442 .. رابط الدخول والشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يقومون بالاستعلام عن وظائف الحرس الوطني 1442 ، والتي تم الإعلان عنها رسمياً من قبل وزارة الحرس الوطني، التي أكدت على وجود العديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، ويرجع القبول الكبير على تلك الوظائف إلى اهتمام العديد من الأفراد بها للمميزات الكبيرة التي تتسم بها، ومن أهمها الرواتب العالية التي تجذب جميع المواطنين للالتحاق بها، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوظائف التي تم الإعلان عنها من بين الفنيين والمهندسين والمشرفين، والعديد من الوظائف الأخرى المطلوبة من قبل الوزارة، وفقاً لمجموعة معينة من الشروط للقبول.

موعد التقديم على وظائف الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بدء التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني عبر رابط وزارة الحرس الوطني للرجال والسيدات من أبناء المملكة العربية السعودية، مع العلم أن موعد التقديم على تلك الوظائف سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021/ 16 رجب 1442، ويستمر إلى نهاية يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021/ 20 رجب 1442، مع العلم أن التسجيل ينتهي في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل يومياً، ويبدأ من الثامنة صباحاً.

شروط القبول في وظائف الحرس الوطني

هناك مجموعة من الشروط التي أكدت عليها وزارة الحرس الوطني، والتي يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم للوظيفة، وهي ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، وأصوله أيضاً سعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18: 40 عام.

من الضروري أن لا يكون لديه أية أحكام أو قضايا تتعلق بالشرف، وأن يعرف عنه حسن السيرة والسلوك.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

يجب أن يكون المتقدم لائق بدنياً وصحياً وغير مصاب بالأمراض المزمنة.

اجتياز الكشف الطبي.

أن يتحلى المتقدم بالمظهر الجيد.

يجب أن يتمتع المتقدم بالخبرة في المجال المتقدم إليه.

عليه أن لا يكون محال إلى المعاش من الجهات الحكومية السابقة التي عمل إليها.

في حالة أن المتقدم حامل لشهادة الثانوية العامة، فيجب عليه أن يكون مسجل في بوابة ساعد الخاصة بالبحث عن العمل.

يجب تحديد وظيفة واحدة من المعروضة للتقديم عليها؛ وفي حالة التسجيل في أكثر من ذلك يتم رفض المتقدم، وبذلك قدمنا لكم تفاصيل وظائف الحرس الوطني 144.