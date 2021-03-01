حجز موعد الجوازات الرياض 2021.. طريقة حجز موعد في ابشر الجوازات 1442

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عمر شويل - جدة حجز موعد في الجوازات الرياض 2021، يبحث الكثير من الأشخاص الموجودين داخل المملكة العربية السعودية عن الرابط المستخدم في حجز موعد الجوازات الرياض، والذي يتم مباشرة من خلال موقع أبشر الذي يوفر للأشخاص اجراء الكثير من الخدمات بشكل الكتروني، حيث قامت الحكومة السعودية بطرح خدمة حجز الموعد لإجراء الخدمات المختلفة، وذلك منعا للتزاحم الذي يحدث في المكاتب المختلفة الخاصة بالحكومة السعودية، لذلك سوف نقوم بتوضيح الخطوات المتبعة في اجراء خدمة حجز موعد الجوازات في الرياض الكترونيا من خلال منصة أبشر، بالإضافة الى الرابط المستخدم في ذلك.

حجز موعد في الجوازات الرياض 2021

قامت الجوازات السعودية بتقديم مجموعة من الخدمات المميزة للأشخاص بشكل الكتروني، وذلك من خلال منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي يتم بها طرح اكثر من 200 خدمة الكترونية يتم اجراءها بسهولة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لتجنب اجراء الخدمات بالشكل التقليدي حفاظا على سلامة الأشخاص داخل الأراضي السعودية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم التأكيد من قبل المديرية العامة للجوازات ان خدمة حجز الموعد لإجراء احد الخدمات الحكومية المتعلقة بالجوازات متاحة الآن بكل سهولة.

طريقة حجز موعد في ابشر الجوازات 1442

خدمة حجز موعد في الجوازات السعودية، وذلك بالنسبة لكافة فروع الجوازات المختلفة في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث يتم ذلك عن طريق الدخول لمنصة أبشر ومن ثم تحديد الخدمة المراد اجراءها، ومن ثم حجز الموعد عن طريق اختيار الموعد والفرع المناسب لإجراء الخدمة، كما تتيح خدمة حجز الموعد دخول المستخدم الى الموقع وإلغاء حجز الموعد في قبل الموعد بفترة معينة.

خطوات حجز موعد الجوازات في الرياض

تعتبر خدمة حجز موعد الجوازات في الرياض هي أحد أكثر الخدمات التي يهتم بها ويبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، فنجد أنه لا يمكن زيارة اي فرع من فروع الجوازات في الرياض دون القيام بحجز موعد بشكل مسبق، وذلك للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها، ويمكن اجراء حجز موعد بسهولة الكترونيا من خلال اتباع هذه الخطوات.

التوجه الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أبشر الالكترونية.

اختيار أبشر افراد.

يتم اختيار الخدمة الخاصة بالمواعيد من القائمة الرئيسية الموجودة عبر الموقع.

اختيار الجوازات من الاختيارات المتاحة امامك.

يتم ادخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع مثل رقم الهوية الخاصة بك، واختيار نوع التقويم، وكتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.

يتم ادخال الرمز المرئي الموجود علما الصفحة الرئيسية في المكان المحدد له.

يتم الضغط على ايقونة التحقق من البيانات.

يتم الانتقال بعد ذلك الى قائمة المواعيد.

اختيار حجز موعد جديد.

يقوم المستخدم تحديد الخدمة المراد اجراءها من الجوازات في الرياض.

يتم تحديد منطقة الرياض.

يتم اختيار عدد العمليات، ومن ثم الضغط على التالي.

يتم تحديد الإدارة الخاصة بالجوازات المراد تحديد الموعد بها.

يتم تحديد التاريخ والموعد المحدد المرغوب به من قبل المستخدم.

سوف تظهر كل التفاصيل المتعلقة بحجز الموعد ثم بالضغط على تأكيد ليتم تأكيد الموعد.

رابط حجز موعد الجوازات بالرياض

خدمة حجز موعد الجوازات في الرياض من خلال منصة أبشر هي أكثر الخدمات التي يهتم بها الأشخاص في السعودية، فهي التي تتيح للأشخاص إمكانية حجز موعد لفروع الجوازات المختلفة داخل الرياض ليتم من خلال هذا الموعد اجراء الخدمات التي يرغب بها الأشخاص، وتم تخصيص رابط منصة ابشر، وزارة الداخلية الجوازات ليتم من خلاله الدخول وتسجيل كافة البيانات المطلوبة عبر منصة أبشر ليتم حجز موعد بسهولة، كما يتم التنويه لكافة الأشخاص عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب لفروع الجوازات المختلفة.

عناوين فروع الجوازات في منطقة الرياض

عنوان مكتب جوازات الرياض فرع فلامينجو مول غرب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي بتقاطع حمزة بن عبد المطلب. عنوان مكتب جوازات الرياض (السدحان) بمنطقة خريص شرق الرياض عنوان مكتب جوازات الرياض بصحارى مول بشمال الرياض تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله. عنوان مكتب جوازات الرياض شعبة الخدمات الإلكترونية في حي الرمال طريق الرياض- مزاد السيارات الدولي.