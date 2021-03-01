نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المستفيدين بدعم حساب المواطن 1442 وموعد الدفعة 40 من البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن يعتبر من أحدث الطرق التي يتم من خلالها دعم المواطن السعودي الذي يعاني من قلة الدخل، ففي نهاية عام 2017م قامت المملكة بالعديد من الإصلاحات في النظام الاقتصادي مما أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية لمستوى الدخل للمواطن السعودي، لذلك كان على المملكة أن تعمل على إيجاد وسيلة يمكنها من خلالها توفير مستوى معيشة مناسب للمواطن السعودي.

كيف بدأت عملية تحديث بيانات المستفيدين بدعم حساب المواطن

وقد قام المسئولون عن حساب المواطن بالإعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه هناك خمسة عشر يوما وهي المدة الزمنية التي يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم أن يقوم بتغيير بياناته على الحساب الخاص به على حساب المواطن، وذلك لتحديث لاكتمال عملية تحديث البيانات، وقد حذر المسئولون أنه في حالة عدم تحديث البيانات سيتم رفع الدعم عن المستفيد، حيث أن عملية الدعم تخض لجهات رقابية مختصة والتي تلزم بوجوب مطابقة تحديثات بيانات المستفيدين بشكل مستمر مع الجهات الأخرى.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

رابط الدخول من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن

النقر على أيقونة التفاصيل.

النقر على تحديث البيانات.

التأكد من مليء جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

الضغط على موافقة المستفيد بصحة جميع البيانات التي قام بملئها.

النقر على مربع الإرسال.

تاريخ صرف الدفعة 40 من دعم حساب المواطن

وقد جرت العادة أن يتم صرف الدعم بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي، وبعد فرض هذه التحديثات ينتظر المستفيدين الإعلان عن موعد الصرف القادم وهي للدفعة رقم 40، وطبقا للنظام قبل التحديث فإنه من المتوقع صرفها في اليوم العاشر من شهر مارس لعام 2021.

تقديم الشكاوى على الدفعة 39 لبرنامج حساب المواطن

وقد تم الإعلان أنه قد تم فتح النظام الخاص بالدفعة رقم 39 والتي تم صرفها في شهر فبراير 2021 وذلك لاستقبال معارضات المواطنين في خلال خمسة عشر يوم لتاريخ الصرف، مع تأييد تلك المعارضات بالأوراق التي تفيد صحة البيانات، وأخيراً نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال ونتمنى أن نكون قد قدمنا جميع المعلومات الخاصة بتحديثات حساب المواطن.