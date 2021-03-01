نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا Tawakkalna يبهر الجميع بخدماته وخطوات التسجيل عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا Tawakkalna يبهر الجميع من السعوديين، لذا ازداد الإقبال من جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على التسجيل في تطبيق توكلنا، وبالأخص مع ارتفاع أعداد الإصابة داخل المملكة بفيروس كورونا، وكان هذا التطبيق أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة من أجل الحد من الإصابات والسيطرة على الفيروس للحفاظ على صحة الجميع بها، ويتم إنجاز العديد من الخدمات من خلاله، وسوف ننشر لكم تفاصيل التطبيق وكيفية التسجيل به من خلال الفقرات التالية.

تطبيق توكلنا Tawakkalna يبهر الجميع وخطوات التسجيل

أولاً يجب الحصول على تطبيق توكلنا من المتجر الالكتروني الموجود على هاتفكم.

بعد الدخول عليه يتطلب منكم إدخال بعض البيانات الشخصية.

يجب إدخال البيانات في المربعات الخاصة بها بشكل صحيح.

تجديد كلمة المرور الخاصة بكم بشرط أن تكون كبيرة وتشمل أرقام وحروف كبيرة.

بعد التحقق من البيانات التي تم إدخالها يتم إرسال رسالة إلى حساب أبشر للمستخدم من أجل تأكيد المرور.

يجب على المستخدم اختيار شخصين مقربين لكفالته.

طريقة تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا

بعد الحصول على تطبيق توكلنا على هاتفكم المحمول، يمكنكم الدخول على أبشر.

وبعد ذلك تحديد الاختيار بين أبشر الأفراد وأبشر الأعمال، ويتم الضغط على أفراد.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي والضغط على تسجيل دخول.

يجب الضغط على خدماتي، لعرض خدمات توكلنا أمامكم.

خدمات توكلنا لفيروس كورونا

يساعد هذا التطبيق المستخدمين في التعرف على عدد حالات الإصابة بكورونا وكذلك حالات الوفاة.

يساعدهم في معرفة عدد حالات الشفاء والتعافي من فيروس كورونا داخل المملكة السعودية.

يقدم تطبيق توكلنا كافة التطورات الخاصة بالوضع الصحي داخل المملكة.

يمكن من خلال التطبيق التعرف على المناطق الموجود بها الفيروس بشكل كبير لكي يتجنب المواطنين التواجد هناك.

تحديث تطبيق توكلنا الجديد

يمكنكم الحصول على آخر تحديث لهذا التطبيق من خلال هذه الخطوات:

الدخول أولاً على المتجر الالكتروني على هاتفكم سواء جوجل بلاي أو بلاي ستور.

وتحديد تطبيق توكلنا والضغط على كلمة تحديث، ليتم التحديث على الفور والحصول على أجدد تحديث.

يمكنكم التعرف على تفاصيل التحديث الجديد قبل الحصول عليه.