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عمر شويل - جدة مزايا هوية مقيم الرقمية من ابشر، يتصدر كافة مؤشرات البحث في المملكة التساؤل حول مزايا هوية مقيم الرقمية من ابشر والتي أعلنت عنها هيئة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة السعودية، وتعتبر منصة ابشر الالكترونية والتي تم إطلاقها ضمن برنامج رؤية 2020 أحد أهم المنصات الالكترونية

التي يتم من خلالها أداء كافة الخدمات الالكترونية لمختلف الجهات الحكومية للقطاع العام والخاص والمواطنين المقيمين وغيرهم المتواجدين في المملكة السعودية، كما أشادت هيئة الجوازات على أن تلك الخدمة توفر العديد من المزايا الهامة لحاملها.

مزايا هوية مقيم الرقمية

وقد أعلنت هيئة الجوازات من خلال الصفحة الرسمية لها عن أهم الميزات التي يتمتع بها كل من يحمل الهوية الرقمية مقيم من خلال منصة ابشر وهي:

أنه يتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بعملية الاطلاع والتحقق من الهوية بالتحديد في حالات عدم حمل الشخص الهوية الأصلية وهذا يعد استثنائي وأمر كبير.

كذلك يتمكن الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بهوية الشخص بصورة إلكترونية من خلال الاطلاع على رقم الهوية الخاصة به عبر منصة ابشر، ومن خلال الكيو ار كود والمقصود به رمز الاستجابة السريع المتغير.

تمكين الشخص من تحميل نسخة من بياناته الخاصة من على المنصة بصورة سهلة على أي جهاز خاص به والاحتفاظ به على هيئة ملف.

كما أشاد المتحدث الرسمي باسم هيئة الجوازات أن هوية مقيم الرقمية تعد بمثابة نقطة تحول كبيرة في الاطلاع على بيانات الأشخاص بالمملكة والتي تتخذ المنحنى الالكتروني والذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

تفعيل الهوية الرقمية من ابشر

وللحصول على الهوية الرقمية وتفعيلها يتم اتباع عدد من الخطوات هي:

من خلال القيام بعملية تسجيل الدخول على منصة ابشر.

القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به عليه.

اختيار تبويب خدماتي.

اختيار تحميل المعرف الرقمي.

اضغط الان على مربع تحميل او تنزيل.

يرجي العلم انه يتم تنشيط المعرف الرقمي الخاص من خلال بصمة الوجه، ولذلك يجب عليك الولوج من خلال تطبيق ابشر على هاتفك.

بعد اخذ بصمة الوجه الخاص بك تكون بذلك اتممت كافة الخطوات الخاصة بتفعيل بطاقة هوية مقيم الرقمية الخاصة بك على منصة ابشر.