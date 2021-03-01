نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الحرس الوطني للرجال والنساء 1442والشروط المطلوبة وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن حاجتها إلى تشغيل بعض الوظائف تحت بند التشغيل والصيانة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على وظائف الحرس الوطني والشروط المطلوبة وموعد التقديم.

الوظائف المتوفرة من وزارة الحرس الوطني تحت بند التشغيل والصيانة

مطلوب مهندس مدني يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة مدنية وشهادة خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. مطلوب فني إلكترونيات يشترط الحصول على دبلوم صناعة وتحكم وشهادة خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. مطلوب مشرف سلامة وصحة مهنية يشترط الحصول على دبلوم سلامة وصحة مهنية وشهادة خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. مأمور مستودع يشترط الحصول على دبلوم إدارة مستودعات وشهادة خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. عامل حاصل على الشهادة الابتدائية.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الحرس الوطني

هناك بعض الشروط التي نص عليها الحرس الوطني وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً. يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية. يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه في أي قضية مخله بالشرف والأمانة. يجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في مجال عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من جهة العمل السابقة موضحا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات للتأكد من مدة الخبرة بالكامل. يجب أن لا يكون المتقدم محال على التقاعد من أي جهة حكومية. يجب على المتقدم الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري. في حالة عدم تحديد المسمى الوظيفي المراد التقديم إليه أو التقديم على أكثر من وظيفة يتم رفض الطلب. يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما اعلى.

موعد ورابط التقديم على وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني ان موعد التقديم على الوظائف السابق ذكرها بالأعلى متاح حاليا من يوم الأحد الموافق 28-2-2021 وينتهي في يوم الخميس الموافق 4-3-2021 في الساعة الثانية عشر مساءاً، ويمكن التقديم عن طريق رابط وزارة الحرس الوطني.