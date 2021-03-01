منصة مدرستي الصفحه الرئيسيه تسجيل الدخول 1442

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عمر شويل - جدة منصه مدرستي الصفحه الرئيسيه حيث من الحين إلى الآخر تحرص وزارات التربية والتعليم بداخل المملكة العربية السعودية على تحسين جودة التعليم بداخلها، من خلال عمل العديد من التطبيقات الجديدة التي تحتوي على الكثير من الخدمات التي يمكن للطالب والمعلم الاستفادة منها في كافة الجوانب التعليمية المتطورة، لذا نطرح اليوم منصة مدرستي تسجيل الدخول النظام الجديد الذي يسهل على الطلاب العديد من المهام الدراسية.

منصه مدرستي الصفحه الرئيسيه

منصة مدرستي السعودية من المنصات المميزة داخل المملكة التي تهتم بشئون الطلاب وتساعدهم على القيام بكافة المهام الدراسية، مثل عمل جداول دراسية مناسبة لجدول الحصص خاصتهم، كما يمكن معرفة الواجبات المنزلية من خلاله.

وليس الطلاب فقط بل إن المنصة تساعد أعضاء هيئة التدريس على أداء دورهم التدريسي للطلاب من خلال التواصل معهم بشكل سهل خارج المدرسة ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديهم، وقد تم تطوير منصة مدرستي لتستطيع استيعاب عدد أكبر من طلاب وطالبات المدارس فقامت بعمل منصة مدرستي ميكروسوفت.

منصة مدرستي تسجيل الدخول ميكروسوفت

للقيام بالتسجيل في منصة مدرستي ميكروسوفت لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية :

الدخول على تطبيق توكلنا السعودي في آخر اصدار له على متاجر الهواتف الجوالة.

تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا، أو من خلال موقعه الرسمي على محرك البحث جوجل.

بعد التسجيل يتم الدخول إلى القائمة الخاصة بحساب المستخدم، ثم تفعيل وضع منصة مدرستي.

فور عمل الخطوة السابقة يمكن ببساطة كتابة اسم المعلم أو الطالب المراد البحث عنه ومن ثم الحصول على نتائج البحث على الفور.

القيام بإدخال كلمة مرور خاصة بمنصة مدرستي، وتأكيد الكلمة من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الجوال.

وبعد اتمام كل تلك الخطوات يكون حساب منصة مدرستي ميكروسوفت أصبح جاهزاً لكل من الطالب أو عضو هيئة التدريس.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

لتسجيل الدخول العادي إلى منصة مدرستي الصفحه الرئيسيه يمكن اتباع ما يأتي:

الدخول إلى منصه مدرستي الصفحه الرئيسيه.

تسجيل الدخول من خلال مستخدم مسبق، أو مستخدم جديد حسب حالة كل مقدم.ض

يطلب الموقع ادخال بيانات الطالب أو عضو هيئة التدريس، وفور كتابتها يمنح حساباً خاصة لتلقي كافة خدمات منصة مدرستي من خلاله.

تسجيل خروج منصة مدرستي