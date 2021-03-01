نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد إيداع فى حسابات المستفيدين 1442 برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب، ينتظر السعوديين خلال تلك الأيام إعلان موعد إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من المساعدة المقطوعة فى حساباتهم البنكية، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية على قرب الإنتهاء من حصر أسماء المستفيدين وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة إليها، وكما اكدت الوزارة على أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت خلال العام، فيتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، مع تحددي المبالغ المستحقة لكل أسرة على حسب الوضع المالي لها وعدد أفراد كل أسرة على حدى.

إيداع المساعدة المقطوعة فى حسابات المستفيدين 1442

لا تزال الطلبات المقدمة لوزارة العمل قيد الدراسة والمراجعة النهائية، وأكدت الوزارة أقتراب موعد إعلان صرف المبالغ لمستحقيها بعد تطابق الشروط والمعايير عليهم، تلك الشروط التي سنوضحها لكم فى الأسطر التالية:

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442

أن يكون المستحق حامل للجنسية السعودية، فهي غير مقدمة للوافدين والمقيمين بالمملكة. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. ألا يكون من أصحاب العقارات أو المحال اتجارية. ألا يكون قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ألا يكون من أصحاب السجل التجاري. أن يكون مقيم فى السعودية. ألا يكون من أصحاب الدخل الشهري الثابت.

من هم المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي فى السعودية ؟

تصرف المساعدة المقطوعة لسيدة الأرملة. المطلقة. أم الأيتام. أسر السجناء. أصحاب الدخل المحدود والغير ثابت. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. المرآة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها. الأسر التي تقع تحت خط الفقر. تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء فى السعودية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة ؟

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على زر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

أدخال البيانات المطلوبة ورقم الطلب والسجل المدني.

الضغط على زر الاستعلام.

ستنتقل لصفحة تشتمل على موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والمستفيدين منها.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو جديد وخاص بالمساعدة المقطوعة فى السعودية، مع توضيح الفئات المستحقة لها، وشروط صرف تلك المساعدة، بالاضافة لتوضيح طريقة الاستعلام عنها وموعد الصرف.