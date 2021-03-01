نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إسلامي بدون كفيل بنك البلاد يصل لـ2 مليون ريال ميسر في السداد للرجال والنساء والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إسلامي بدون كفيل بنك البلاد أي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ومجاز من هيئة الرقابة الشرعية، يتضمن خصائص كثيرة تيسر الأحوال للعميل بالنسبة في الحصول على المال بصورة سهلة وإجراءات ميسرة للغاية مضاف إليه مجموعة من المزايا التي تشجع التقديم على القرض بدون ضامن وبدون تحويل الراتب لبعض من العملاء، يبدأ التمويل من 6000 ريال سعودي تقريباً بحسب الحاسبة التقديرية بأقل راتب شهري الذي لايقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي كحد أدنى للدخل الشهري، فيما فوق يمكنك الحصول على قرض حتى 2 مليون ريال بإمكانيات عديدة منها لا حاجة تقديم ضامن بجانب السماح بالحصول على تمويل إضافي بالإضافة إلى إمكانية السداد المبكر وتأجيل الأقساط والنظر للراتبك وتسهيل التقسيط بقسط مرن يناسبك لمنع التعثر في السداد.

مزايا تمويل إسلامي بدون كفيل بنك البلاد

يقدم بنك البلاد المنتجات التمويلية منها تمويل سيارة بدون كفيل بجانب عدة مزايا تحمل معظم التسهيلات التي يحتاجها كل عميل للتقديم على القرض المناسب له، والتي تخص النساء والرجال والمتقاعدين أيضاً سواء السعوديين أو من جنسيات أخرى متاح لهم التمويل بنفس الخصائص للمواطنين، حيث يكون تمويل ميسر بدون ضامن يشمل المرونة في السداد المحددة من ضمن المميزات له وهي كالتالي:-

كما ذكرنا من قبل التمويل إسلامي يخضع للشريعة.

سرعة تنفيذ التمويل بأسهل الإجراءات.

لا يشترط على العميل تقديم ضامن لكي يحصل على القرض.

متاح تمويل بدون تحويل راتب ميسر لمنسوبي البنوك المحلية.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت تريده وتأجيل الأقساط.

ممكن شراء المديونية بالإضافة إلى برنامج إعادة التمويل والقرض التمويلي.

يمكنك الحصول على قرض ثاني.

فترات السداد تصل حتى 5 سنوات بقسط شهري يناسب راتبك.

تمويل المتقاعدين بنفس التيسيرات وتسهيل السداد.

أقل راتب شهري محدد مقارنة بالبنوك الأخرى والشركات.

متاح للسعوديين والمقيمين في القطاع الحكومي والخاص والعسكريين أيضاً.

شروط التمويل الشخصي بنك البلاد

لا يقل العمر عن 18 سنة وقت تقديم الطلب.

لابد من فتح حساب جاري في البنك.

يجب على المتقدم أن يكون على رأس عمل.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي للمواطنين و3.500 ريال للوافدين.

المتطلبات للحصول على قرض بدون كفيل بنك البلاد

بطاقة هوية وطنية – الإقامة سارية المفعول.

تعبئة نموذج إقرار العميل يوضح إلتزاماته الشهرية من أجل تيسير القسط الذي يكون عيله.

صورة بطاقة العمل للعسكريين.

تعريف من جهة العمل يوضح المسمى الوظيفي والراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب بالموافقة على تحويل الراتب.