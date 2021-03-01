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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442هـ لمحدودي الدخل بالمملكة ، يتساءل الكثيرون من مستفيدي المساعدات المقطوعة داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا العام 1442هـ، حيث نشرت بعض المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية عن نية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالغاء المساعدات المقطوعة، مما جعل جميع المستفيدين والمستفيدات من محدودي الدخل في حيرة يريدون معرفة حقيقة هذا الأمر.

فالمساعدات المقطوعة عبارة عن منحة مالية تُمنح لمحدودي الدخل بالمملكة العربية السعودية مرة واحدة، ومن الممكن تكرارها أكثر من مرة وفقًا لظروف وشروط معينة تقرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير ظروف معيشية سليمة للأسر الأشد احتياجًا بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطًا معينة للحصول على المساعدات المقطوعة ومنها مايلي:

أن يكون المُتقدم من أسرة فقيرة ويُعاني ظروف معيشية صعبة. ألا يقل عمر المُتقدم عن 35 عامًا. أن يكون المُستفيد سعودي الجنسية. ألا يملك مشروع تجاري أو أراضٍ أو عقارات أو مهنة خاصة به. ألا يتعدى دخل المُستفيد 3000 ريال إذا كان أعزبًا ولا يتعدى 8000 ريال إذا كان متزوجًا. تُمنح للأرامل والمطلقات والشيوخ. أن يكون مقيمًا بشكل دائم في السعودية.

وتُعد المساعدات المقطوعة باب أمل للأسر الأشد احتياجًا ولمحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، وما يُعاني منه معظم محدودي الدخل من ظروف معيشية صعبة، لذا وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقعًا الكترونيًّا عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) للتقديم في المساعدات المقطوعة 1442هـ وفقًا لشروط وضوابط وضحتها الوزارة.

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442هـ لمحدودي الدخل بالمملكة

تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن الغاء المساعدات المقطوعة، مما أثار الأمر تساؤلات الكثيرين، مما جعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفي هذا الخبر مؤكدة على عدم صحة هذه الأخبار، وأن مايتم تداوله حاليًا عبرمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة تمامًا، ولانية في ذلك.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف المساعدات المقطوعة لم يتم تحديده حتى الآن، حيث أنها تعمل حاليّا على فحص كافة الحالات المستحقة فعلاً للمساعدات المقطوعة لتوفير حياة معيشية كريمة لهم.