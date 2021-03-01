هُنا الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم الهوية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية برقم الهوية، توالت الأيام الماضية شائعة بخصوص الغاب الحد الأعلى لقيمة الغرامات والمخالفات وهذا ما قامت بنفيه الإدارة العامة للمرور بالمملكة حيث أشادت بأنه لم يتم إجراء أي تعديل مادي بخصوص قيمة المخالفات المرورية ولم يتم إصدار أي بيان بها كما ناشدت وزارة الداخلية قيام المواطنين بإجراء الفحص الدوري للمركبات والتوجه لسداد قيمة المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة خشية منها من تطبيق العقوبات الأعلى لم تتجاوز قيمة مخالفته حدها الأعلى حتى لا يتعرض لسحب المركبة منه أو رخصة القيادة وايقافه عن القيادة أو توقيع الغرامة المادية الكبيرة عليه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

ويمكن الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية للمركبات من خلال عدد من الوسائل منها تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وإدخال رقم الهوية الخاص بالمتعلم، النقر على زر عرض، ادخال البيانات في الخانات المخصصة لها، الضغط على عرض لتظهر أمامك كافة المخالفات التي تم ارتكابها والقيمة المراد تحصيلها.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

كما يمكن الاستعلام قيمة المخالفات المرورية في المملكة من خلال رقم اللوحة:

يتم تسجيل الدخول على موقع ابشر .

اختيار تبويب خدمات المرور من الصفحة الرئيسية.

الضغط على اختيار المخالفات، اضغط استعلام مخالفات ثم على مربع التالي، لتظهر امامك قائمة بكافة المخالفات التي تم ارتكابها.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة نفسها من خلال الخطوات التالية: حيث يقوم المستعلم بتسجيل دخوله على منصة ابشر الالكترونية واختيار المخالفات من قائمة الخدمات والاستعلام عن مخالفة وإدخال رقمها والضغط على عرض.

أما عن الاستعلام من خلال رقم الإقامة حيث تتم من منصة ابشر أيضا ليقوم بإدخال رقم الإقامة الخاص به واختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات ثم الضغط على عرض.

الاعتراض على المخالفات المرورية

كما يتاح الاعتراض على أي مخالفة مرورية ولكن لا يتم قبول الاعتراض إلا بعد سداد رسوم قيمة المخالفة ويتم الاعتراض من خلال نظام ساهر فقط حيث يقوم المستعلم بتسجيل الدخول عليه وإدخال البيانات الخاصة به وتقديم الاعتراض الخاص برقم المخالفة بالضغط على ارسال.