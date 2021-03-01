رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 sshr.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل كافة الأشخاص التابعين للمؤسسات التعليمية المختلفة في كافة انحاء المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد هو أحد أهم الأنظمة المتبعة من قبل الحكومة السعودية للحصول على الخدمات المختلفة التي يحتاج لها كافة العاملين في القطاعات التعليمية، حيث يتم تقديم الخدمات بشكل الكتروني للاستفادة منها بسهولة بدون اتباع الطرق التقليدية، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيفية تسجيل الدخول الكترونيا الى نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442.

رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد هو أحد فروع أنظمة فارس المختصة بالموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وهي خدمة مخصصة لكافة الأشخاص التابعين للقطاعات التعليمية في السعودية، من المديرين والموظفين والمعلمين وكافة العاملين في القطاعات الحكومية، حيث تم من خلالها اخذ الصلاحيات من قبل المديرين لأداء الكثير من الخدمات، بالاضافة الى تقديم خدمات معرفة كافة المعلومات عن المعلمين والموظفين لمديرين المدراس المختلفة.

تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يتيح نظام فارس الخدمة الذاتية لكافة المسجلين به إمكانية تسجيل الدخول المباشر من خلال التوجه الى الرابط الالكتروني الخاص به، ومن ثم اتباع هذه الخطوات السهلة.

الدخول مباشرة الى رابط نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال رابط تسجيل فارس

اختيار أيقونة تسجيل الدخول الى نظام الخدمة الذاتية الجديد.

ليتم تسجيل الدخول يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم الخاص به، ومن ثم ادخال كلمة المرور الخاصة به.

بعد ادخال المعلومات في المكان المخصص لها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبطلك يكون قد تم توجيهك الى الموقع الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية ومن ثم الاستمتاع بكافة الخدمات المتاحة عبر الموقع.

طريقة التسجيل مستخدم جديد في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

بالنسبة للأشخاص التي تحتاج الى التسجيل الجديد في نظام فارس الخدمة الذاتية، فيتم اجراء التسجيل بسهولة في النظام من خلال اتباع الخطوات التالية.

التوجه في البداية الى الموقع الالكتروني الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية نظام فارس دخول.

اختيار التسجيل لأول مرة في نظام فارس الخدمة الذاتية.

فور الضغط على التسجيل الجديد سوف تظهر صفحة جديدة تحتوي على مجموعة من البيانات يتم ادخالها بشكل صحيح.

يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية، ورقم الايبان، وادخال رقم الهاتف، ومن ثم ادخال البريد الالكتروني الخاص بالمستخدم.

كتابة رقم التحقق الذي يتم ارساله على رقم الهاتف الخاص بك في الموقع.

يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

بعد ادخال كافة البيانات يتم الضغط على أيقونة التأكيد ليتم انشاء الحساب بنجاح.

يجب مراعاة ان يكون رقم الايبان الخاص بالمستخدم هو ذات الرقم الذي يتم تسجيله في فارس والذي يتم من خلاله صرف الراتب الخاص بالموظف.

موقع الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يحتاج الكثير من الأشخاص الى الرابط المباشر الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، وذلك لإتمام الدخول الى الموقع الخاص بالنظام والاستمتاع بالخدمات المختلفة التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية، ومن ثم اجراء تسجيل الدخول الى نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لكافة العالمين بالمؤسسات التعليمية المختلفة الكثير من الخدمات المختلفة، حيث تقدم الكثير من الخدمات للمدير مثل خدمات طلب بدل للموظف، وخدمات الإبلاغ عن تغيب موظف، مما يتيح خدمات الاستعلام المختلفة مثل خدمة الاستعلام عن الموظفين وعن طلبات الموظفين، كما يتيح النظام مجموعة من الخدمات الالكترونية المختل فة لكافة الموظفين في المؤسسات التعليمية المختلفة في كافة انحاء المملكة، مثل خدمات الطلبات المختلفة مثل طلب إجازة، وطلب قطع الاجازة، وطلب تمديد الاجازة، وطلب تعديل المدة الخاصة بالاجازة، وتقديم طلب البدلات، وكذلك طلب الغاء الاجازة، وطلبات التقاعد، كما يتيح النظام طلبات الاستعلام المختلفة مثل الاستعلام عن الراتب والسجل الخاص الموظف والاستعلام عن البيانات الخاصة بالموظف، وبيان خارج الدوام، والاستعلام عن الطلبات المعلقة، والكثير من الخدمات الالكترونية التي يتم طرحها عبر نظام فارس الخدمة الذاتية دون اللجوء الى الطرق التقليدية في الاستعلام.