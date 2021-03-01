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عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 دورة شهر مارس 2021: أعلن برنامج حساب المواطن علي صفحتة الإلكترونية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة رقم 40 من حساب المواطن دفعة شهر مارس 2021 ميلادي، وأعلن حساب المواطن أنة للتحقق من نتائح الأهلية للإستفادة من صرف دفعة شهر مارس الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

صدور نتائج الأهلية للدورة 40 دفعة شهر مارس من حساب المواطن

بعد إعلان برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 من حساب المواطن دفعة شهر مارس، أضاف حساب المواطن أنة يمكن للمستفيدين الإستعلام عن نتائج أهلية الصرف من خلال التالي:

الدخول الي رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.http://ca.gov.sa/.

الذهاب الي قائمة دراسة الأهلية.

الضغط علي قائمة دراسة الأهلية، وسوف يعرض النظام نتائج الأهلية.

موعد إيداع الدورة 40 دفعة شهر مارس من حساب المواطن

سوف يتم إيداع المبالغ المالية لحساب المواطن للدورة 40 دفعة شهر مارس في حسابات المستفيدين من حساب المواطن للذين توافقت أهليتهم لصرف حساب المواطن، من يوم العاشر من شهر مارس 2021 ميلادي، ومن المعتاد أن برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدفعة للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

المبلغ المستحق لكل فرد في برنامج حساب المواطن

وففاً لحسابات برنامج حساب المواطن فأن المبلغ المستحق لكل أسرة وفرد يتوقف علي عدد من معايير الإستحقاق وتكون المعايير كالتالي:

إجمالي دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة وتركيبتها.

ويتم الأقرار عنها بعد إقرار السياسات والتي ستكشف بعد إقرارها جميع التفاصيل، سواء الشرائح التي يشملها الدعم او مقدار الدعم، وأيضاً إضافة الي الدخل المحتسب وأهلية الإستحقاق وغيرها من التفاصيل.

خطوات إضافة تابع لحساب المواطن

يمكن إضافة تابع جديد الي حساب المواطن وذلك عن طريق الدخول الي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن والقيام بالخطوات التالية:

الدخول الي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عن طريق رب الأسرة.

الدخول الي تفاصيل الطلب.

الضغط علي بيانات التابعين.

الضغط علي إضافة تابع.

القيام بتعبئة بيانات التابع بالكامل.

الضغط علي أيقونة إضافة ثم حفظ.