استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني 1442 cr.sa

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عمر شويل - جدة استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني بات الآن مُتاحًا إلكترونيًا وبدلًا من زيارة مكتب العمل يُمكنك الاستعلام الآن وأنت في المنزل تأكيدًا على جهود الدولة في التحول إلى نظامًا إلكترونيًا برؤية 2030 وأيضًا توفيرًا للوقت والمجهود في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وتسهيل إجراء الخدمات والاستعلام عنها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي المنشآت الحكومية.

استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

قامت وزارة التجارة والاستثمار السُّعُودية بتوفير خدمة الاستعلام عن السجل التجاري مُستخدمًا السجل المدني بسهولة، كل ما عليك فعله هو تطبيق الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التجارة الإلكتروني الرسمي.

تسجيل الدخول كالمعتاد عبر إضافة اسم المستخدم والرقم السري.

إضافة اسم أو رَقَم السجل التجاري ومن ثم إضافة السجل المدني.

اختيار حقل البحث ومن ثم ستظهر جميع التفاصيل حول السجل التجاري للمستعلم.

عبر الخِدْمَات الإلكترونية في المنصة الوطنية الموحدة يُمكنك تجديد السجل التجاري، فقط اتبع ما يلي:

الدخول إلى الخدمة عبر الرابط الرسمي للوزارة.

تسجيل الدخول ومن ثم اختيار سجلاتي التجارية.

الضغط على حقل تجديد السجل التجاري.

تحديد مدة التسجيل حيث مُتاح التجديد من سنة إلى 5 سنوات.

إرسال الطلب ومن ثم الدفع عن طريق سداد وسيتم التأكيد هاتفيًا.

استعلام عن معلومات عامة لسجل تجاري

ضمن الخِدْمَات الإلكترونية أيضًا في وزارة التجارة يُمكنك الاستعلام عن معلومات عن السجل التجاري، فقط قُم بتطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة الإلكترونية.

اختيار دليل الخِدْمَات ومن ثم الضغط على تبويب معلومات عامة لسجل التجاري.

الاستعلام عن اسم صاحب المؤسسة

قامت وزارة التجارة بـ أتاحت الاستعلام عن اسم صاحب المؤسسة برقم الإقامة عبر الاستعلام إلكترونيًا عن نطاق المؤسسة عبر الآتي:

الانتقال إلى موقع وزارة التجارة الإلكتروني.

إضافة اسم المستخدم والرقم السري ومن ثم تسجيل الدخول.

اختيار دليل الخِدْمَات ومن ثم ستظهر كافة البيانات المطلوبة.

يُمكنك بسهولة معرفة رقم السجل التجاري عند تطبيق الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التجارة السُّعُودية.

اختيار حقل الخِدْمَات الإلكترونية.

الضغط على تبويب الاستعلام عن اسم تجاري.

إضافة كافة البيانات المطلوبة ومن ثم الاستعلام حيث يظهر الرَّقَم الخاص بالسجل التجاري فورًا.