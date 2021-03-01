نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج أهلية حساب المواطن بالهوية 1442.. الإعلان عن صدور نتيجة الأهلية للدفعة 40 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج أهلية حساب المواطن بالهوية أعلن منذ قليل حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 40 من دعم الحساب، ودعا الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع تويتر للتغريدات المسجلين إلى بدء الاستعلام عن نتيجة الأهلية من أجل معرفة نتائج استحقاقهم للدعم، كما أشارت إلى أن الاستعلام يكون عبر حساب المواطن الرسمي الموجود على شبكة الانترنت والذي سيتم توفيره في هذا التقرير.

استعلام نتائج أهلية حساب المواطن بالهوية

هذا وقد أكد حساب المواطن على موضوع معرفة الاستحقاق من خلال حسابه الرسمي المتعلق بالدفعة الجديدة والتي تحمل رقم 40 من الدعم المقدم للمواطنين السعوديين أو بالأحرى فئة معينة منهم، وفي وقت سابق من الآن نشر حساب المواطن السعودي ضوابط تلقي الدعم بعد التعديلات الجديدة والتي كانت متعلقة بالفرد المستقل، كما تم إجراء إيقاف جميع الطلبات الجديدة للحصول على الدعم بشكل المؤقت، حيث يتم دراسة الوضع باستمرار من أجل إعادة فتح المجال للطلبات الجديدة ومن التعديلات الجديدة أيضا هي القيام بتحديد الحد الأعلى لاستحقاق المواطن وإلزام الفرد بتوفير إثبات يؤكد استقلاليته في المسكن وبحد سن معينة.

رابط حساب المواطن نتائج الأهلية

هذا ويمكن التعرف على نتائج أهلية دعم حساب المواطن عبر موقع حساب المواطن الرسمي على الإنترنت، ومن جهة ثانية تضمنت التعديلات الجديدة إثبات الفرد الاستقلالية من حيث المسكن، وأن يكون في سن الثامن عشر على الأقل أو أعلى من ذلك ويتم إثبات الاستقلالية من خلال إحدى الإثباتات التالية:

عقد إيجار صادر عن منصة إيجار الإلكترونية

توفير مشهد سكن جامعي أو في أحد المعاهد أو في أحد الكليات العسكرية

أو توفير صك ملكية للسكن باسم الشخص

تعتبر إحدى هذه الوثائق الضرورية من أجل استمرار الدعم المقدم من الحساب.