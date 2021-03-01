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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج سكني للحصول علي أراضي مجانية والشروط المطلوبة ، يبحث الكثي والكثير من السعوديين عن طريقة التسجيل في في برنامج سكني لكي يتم منحهم قطعة ارض مجانية ، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتعريف طريقة التسجيل في برنامج سكني و أيضا سوف نستعرض الشروط التي يجب توافرها في الفرد لكي يستطيع الحصول علي هذه الأرض المجانية في المملكة العربية السعودية وأيضا سوف نعرض لكم المساحات التي يمكن للفرد الحصول عليها من الأراضي المجانية

ماهو برنامج سكني

يتم تقديم البرنامج من قبل وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ، حيث أطلق البرنامج برنامج الإسكان في عام 2017. وخلال هذه الفترة ، تم توزيع 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، منها 120 ألف وحدة سكنية تم تخصيصها وجاهزيتها وهي أيضا قيد الإنشاء ، حيث تم تخصيص 75 ألف أرض سكنية في المتوسط ​​، و 85 ألف صندوق تطوير عقاري جديد للمملكة بالكامل في 2018 ، وتم تخصيص أكثر من 300 ألف منتج سكني على النحو التالي: 125 ألف وحدة سكنية و 75000 ارض سكنية و 100000 أرباح مدعومة من تمويل الإسكان وهذا من البرامج الوطنية الفريدة التي أنشئت لخدمة مواطني المملكة العربية السعودية.

التسجيل في برنامج سكني للحصول علي أراضي مجانية

هناك العديد من الخطوات التي أعلنت عنهم وزارة السكان في المملكة العربية السعودية ويجب علي الفرد اتباعها لكي يتم طريقة التسجيل في برنامج سكني وهذه الخطوات يجب اتباعها خطوة بخطوة بشكل صحيح وهي كاللاتي:

أولا ندخل الموقع الرسمي لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

لاحظ أن هناك رمزًا صغيرًا في أعلى الصفحة يجب النقر فوقه ،

ستظهر قائمة بها العديد من الخيارات.

سيفتح الموقع تلقائيًا نافذة جديدة ،

وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التسجيل في المنصة ،

نضغط على أيقونة التسجيل في منزلي.

عندما ندخل إلى صفحة البيانات ،

تطلب الصفحة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ، ثم تضغط على أيقونة التسجيل

. نضغط على أيقونة “استلام كلمة مرور مؤقتة” حتى تتمكن خدمة التحقق من وزارة الداخلية من إرسال رمز التفعيل عبر خدمة الرسائل القصيرة.

سيتحقق الموقع من البيانات الواردة فيه للتأكد من أن المستخدمين لديهم الحق في استخدام النظام الأساسي.

بعد ذلك ، بالإضافة إلى إدخال رقم هاتفك المحمول وتعيين كلمة المرور ،

يمكنك أيضًا إكمال عملية التسجيل على المنصة عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورمز التفعيل الذي تلقيته مسبقًا.

قبل الموافقة على الشروط والأحكام ، نضغط على أيقونة الإرسال للتقديم ،

وبذلك تكون عملية التسجيل ناجحة

شروط الحصول علي أراضي مجانية من سكني

بالنسبة للأراضي المجانية ، تقدم وزارة الإسكان العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين من أجل توفير الإقامة المناسبة له ، وفي هذا الصدد قمنا بمراجعة الشروط التالية للحصول على الأرض المجانية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومثقفًا ، باستثناء من قام بواجبات الأبوة في الخارج وترعرع مع والده. ألا يقل عمر المتقدمين المتزوجين عن 25 سنة ، وألا يزيد عمر الرجال والنساء عن 25 سنة. فيما عدا المطلقات اللواتي طلقن والديهن لمدة لا تقل عن سنتين أو الأرامل اللائي يقمن بتربية الأبناء وأولاد المتوفين من والديهم. بالنظر إلى حجم ونوعية السكن ، لم تحصل الأسرة على سكن كافٍ في السنوات الخمس الماضية. إذا كانت الأسرة قد تلقت سابقًا أي دعم من القطاع الخاص أو العام ، فلا ينبغي أن تتلقى دعمًا سكنيًا من الوزارة. يجب أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. من تقديم الطلب إلى تلقي الدعم ، يجب استيفاء الشروط المذكورة أعلاه. سيتم إصدار جميع تصاريح بناء المساكن في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الدعم ، ولكن الفرضية هي أن عملية البناء يجب أن تبدأ في غضون عام واحد. استكمال عملية البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام التصريح. في حالة عدم وجود أي من الشروط المذكورة أعلاه ، يحق للوزارة استعادة الأرض الممنوحة للمواطنين. تعرف علي مساحة الأرضي المجانية في السعودية يشتمل مشروع الأرض الحرة على عدد كبير من المخططات بمساحات مختلفة ، وقبل تقديم طلب حيازة الأرض ، من الضروري معرفة كافة التفاصيل عن الأرض المقدمة من خلال الخطوات التالية: ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية

ثم نختار الخطط والخطط من قائمة خيارات الموقع ،

ونضغط على الإقامة من هنا.

لجأنا إلى الحلول السكنية وضغطنا على أرض سكنية مجانية.

قبل النقر فوق أيقونة البحث ، حدد المنطقة واسم المشروع الذي تريد الحصول على الأرض فيه.

يمكنك تقديم طلب حجز من خلال النقر على أيقونة “حجز أرض” ،

وسيعرض الموقع كافة المعلومات الخاصة بالمشروع ومساحة أرضه.

تقدم وزارة الإسكان العديد من الحلول ،

حيث يمكنهم الحصول على سكن مناسب يلبي المستوى المعيشي المتميز من خلال توفير أرض مجانية.

على الرغم من أن المخطط يتضمن 217 مخططًا ،

إلا أن كل مخطط يحتوي على العديد من الأراضي في مناطق مختلفة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.