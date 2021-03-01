نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الأهلية حساب مواطن 1442 الدفعة 40 شهر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن برنامج حساب مواطن علي صفحه مواقع التواصل الاجتماعي توتير الخاص بالبرنامج، عن البدء في صدور نتائج الأهلية الدفعة 40 شهر مارس، الخاصة ببرنامج حساب مواطن ويستطيع الآن الأشخاص المستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لذلك وذلك برقم الهوية لكل الأشخاص التي يتوفر لهم الشروط التي حددتها وزاره بالنسبة للأهلية.

نتائج الأهلية حساب مواطن

أعلن حساب مواطن عبر الموقع الإلكتروني وعلى الصفحة الخاصة به على توتير، انه قد تم صدور نتائج الأهلية الخاصة بحساب مواطن بالنسبة لشهر مارس 2021 ويمكن الأشخاص الذي تتوفر بهم الشروط والمستفيدين الحصول على هذه الحسابات يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 21 وسوف يتم إيداع المبلغ الخاص بك لمواطن على الحسابات البنكية المسجلة ووفقا للضوابط التي تم إقرارها.

ضوابط استحقاق حساب مواطن السعودي

قام برنامج حساب مواطن السعودي الخاص بشهر مارس بوضع ضوابط معينه تشمل الأفراد وقد تم تعليق التسجيل الجديد للأشخاص في برنامج حساب مواطن أو تلقي أي طلبات جديده من ذلك الدفعة 28 ولكن يتم فقط البحث عن نتائج الأهلية لحساب مواطن الخاصة بالبرنامج ومن بين اهم هذه الضوابط

أولا علي الأفراد أن يقوم بتقديم إثبات استقلاليتهم في المسكن لكل شخص بلغ 18 عاما واكثر ويقوم بعد ذلك برفع هذه المساعدات في الموقع خصائص كشرت حتى يستمر صرف الدعم

بالنسبة لحد الاستحقاق الفعل فقد تم تعديل الضوابط الخاصة به بحيث يكون متغير وان يكون حد استحقاق الفعلي غير متجاوز لحد الدعم الذي تم تخصيصه في شهر مارس

جدير بالذكر أن المبلغ الكلى الذي تم دفعه حتى الآن من برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين حوالي 90 مليار ريال منها 667 مليون ريال تم دفعها تعويضات عن دفعات سابقه حيث يستفيد من برنامج حساب مواطن اكثر من 11 مليون شخص من ألمملكة العربية السعودية يتم تقديم الدعم لها.