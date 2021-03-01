نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات حساب المواطن للطالب الموظف1442هـ بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستجدات حساب المواطن للطالب الموظف1442هـ ، وفق آخر المستجدات لضوابط برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تفاعل البرنامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر، على سؤال صدر من مستفيد طالب، ويقوم بالعمل كموظف في نفس الوقت، ويرغب في معرفة كيفية التسجيل في حساب مواطن، للحصول على الدعم، وقد جاء الرد من البرنامج من خلال خدمة المستفيدين، أن بإمكان المواطن في هذه الحالة أن يقوم بتسجيل حالته الوظيفية، في الخانة المخصصة لذلك على أنه موظف، ثم القيام بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، ويقوم بتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف، مع تحديد القطاع التابع له إن كان خاص أو حكومي، ثم اختيار نوع الدخل أي راتب شهري، ومصدر الدخل أي حسب المصدر الذي يتقاضى راتبه منه، ثم القيام بحفظ الطلب عن طريق الضغط على الأيقونة حفظ.

مستجدات حساب المواطن للطالب الموظف1442هـ

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن بالمملكة، هو واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها عام 2017م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالمملكة، وجعلها نموذجًا رائدًا ناجحًا ينافس عالميًا، مع الوضع في الاعتبار الهدف الأساسي وهو المواطن السعودي، والعمل على توفير حياة كريمة له، ولأفراد أسرته أيضًا، وبرنامج حساب المواطن، هو البرنامج القائم على دعم المواطن ماديًا، ليساعده على مواجهة الوضع الإقتصادي، بعد كم الإصلاحات التي تبنتها المملكة في الفترة الأخيرة.

ضوابط حساب المواطن الجديدة وشروط الأهلية للتسجيل

والجدير بالعلم أيضًا، أن برنامج حساب المواطن كان مؤخرًا قام بوضع العديد من الضوابط الجديدة والمستحدثة، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، ومنها التحديث الذي شمل المستفيد الفرد المستقل، وقام أيضًا بتعليق للتسجيلات الجديدة للمستفيدين من البرنامج، وقام بتحديد الحد الأعلى لاستحقاق الدعم من قبل البرنامج ، وقد أوضح أيضًا برنامج حساب المواطن إضافة التابعين في 5 خطوات، وفق أحدث التعديلات والضوابط، كما تضمنت أيضًا الضوابط الجديدة حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن، ومن ضمن التعديلات التي وردت من حساب المواطن، البند الخاص بالفرد المستقل، وما يثبت استقلاليته بالمسكن، كشرط أساسي ليستمر الدعم، عن طريق تقديم:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

القيام بتقديم صك ملكية السكن.

القيام بتقديم مشهد إثبات سكن جامعي، أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

استعلام نتائج أهلية حساب المواطن بالهوية

وبإمكان المستفيد من برنامج حساب المواطن بالمملكة، أن يقوم بالاستعلام عن الأهلية من خلال رقم الهوية، والاستعلام أيضًا عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

القيام بالدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة برنامج حساب المواطن.

القيام بالضغط على الخانة المخصصة للاستعلام عن حساب المواطن.

يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية، في الخانة المخصصة لها.

القيام بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

والخطوة الأخيرة هي الضغط على أيقونة الاستعلام، لتظهر أمامك كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المستعلم، وكافة التفاصيل الخاصة بالدعم والدفعة المستحقة له.