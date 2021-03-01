نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المعاشات التقاعدية من ساند شهر مارس وخطوات الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد اليوم تزايد في عمليات البحث من قبل الفئات المستحقة من دعم ساند، حيث أعلنت التأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فبمجرد أنه تم الإعلان عن إيداع المعاشات التقاعدية في الحسابات البنكية لدعم ساند لهذا الشهر “مارس” من هذا العام 2021، وأوضحت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن يتم صرف الدعم للأشخاص المستحقة وفقاً لضوابط وشروط يجب توافرها في الأشخاص المستحقين، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا رابط الاستعلام عن صرف دعم ساند والشروط التي يجب توافرها والفئات المستحقة.

صرف دعم ساند شهر مارس عبر التأمينات الاجتماعية:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إيداع وصرف دعم معاشات شهر مارس وذلك للفئات المستحقة التي أكد البرنامج على مستحقيها، ومن ضمن هذه الفئات:

أصحاب المعاشات التقاعدية

مستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

الدورات التدريبية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن عن الدورات التدريبية عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم الأشخاص المستحقين بالموعد المحدد لها، علماً بأن هذه الدورات لها مواعيد معينة يتم الالتزام بها ومتابعتها أون لاين عبر شبكات الإنترنت، ومن خلال هذا المقال نعرض المواعيد المحددة:

1-3-2021م

8-3-2021م

15-3-2021م

22-3-2021م

29-3-2021م

وذلك في التوقيت المحدد لها بدءً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، وأشار التطبيق أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر اللغة العربية.

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية بالخطوات:

يتمكن الشخص المستحق من التسجيل في التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع بعض الإجراءت التي نوصحها لكافة المتابعي، وذلك من خلال:

ومن الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية قامت باستقبال عدد كبير من الأسئلة وسرعان ما يتم الرد عليها من قبل خدمة العملاء، وذلك لتمكين المستفيدين من إمكانية التواصل مع الأشخاص المستفيدن.