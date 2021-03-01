نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة الحرس الوطني 1442 الشروط وآخر موعد للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة الحرس الوطني 1442 للتقديم في الوظائف الخالية التى أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني محددة شروط القبول في وظائف الحرس الوطني للرجال والنساء بما يضمن معايير اختيار المتقدمين للوزارة بحرص وفق مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العمالية، ويواصل الكثير في التوقيت الحالى بحثهم عن مواعيد التقديم في وظائف الحرس الوطني الجديدة بالإضافة إلى طريقة التسجيل على رابط وظائف وزارة الحرس الوطني 1442بالخطوات.

رابط وظائف وزارة الحرس الوطني 1442

أتاحت وزارة الحرس الوطني السعودي التقديم في الوظائف الشاغرة للكثير من الرجال والسيدات في المملكة عبر موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول رابط وظائف وزارة الحرس الوطني

أكتب رقم الهوية.

أضف تاريخ الميلاد.

الموافقة على الشروط.

الضغط على تسجيل.

ملء كافة البيانات المطلوبة.

شروط وظائف وزارة الحرس الوطني

الجنسية السعودية للمتقدم. لايقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عاماً. أن يكون لائق طبيًا. اجتياز المقابلة الشخصية حَسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد او قضية مخلة بالشرف والأمانة. لايكون محالاً علي التقاعد من أي جهة حكومية. لابد من الإلتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف نهائياً بالعمل الإداري. تناسب الخبرات السابقة مع طبيعة العمل. يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية العامة. استبعاد طلب التوظيف في حالة عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها.

مهندس مدني.

فني إلكترونيات.

مشرف سلامة وصحة مهنية.

مأمور مستودع.

عامل.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الحرس الوطني

بكالوريوس. دبلوم. الشهادة الإبتدائية.

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الحرس الوطني

يستمر التقديم على رابط وظائف وزارة الحرس الوطني حتى يوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1442 هجري الموافق يوم 4 من شهر مارس 2021 ميلادي، وفق الشروط والمعايير المحددة من وزارة الحرس الوطني للقبول.