تعليم المدينة ..يشكر الدعم والمساندة التقنية بقسم التربية البدنية بمكتب تعليم غرب المدينة

دوت الخليج – المدينة

تلقى فريق الدعم والمساندة التقنية بقسم التربية البدنية بمكتب تعليم غرب المدينة خطاباً بالشكر والتقدير من إدارة تعليم المدينة وذلك نظير جهودهم الكبيرة ومبادرتهم في التعليم ودعمهم للمعلمين “عن بعد ” بدروس يومية وعروض بيوربونت وبرامج مايكرسوفت وتفعيلهم للمنصات الإلكترونية

الجدير بالذكر أن لجنة الدعم والمساندة تحت اشراف المشرفين التربويين د. عبدالعزيز العروي والأستاذ فهد الجهني ونخبة من معلمي المكتب

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