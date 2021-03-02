نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 40 حساب المواطن في شهر مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 40، اعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع تويتر صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدفعة ال40، ويمكن للمسجلين الاستعلام عن النتائج للتأكد من استحقاقه للدعم في هذه الدورة، برنامج حساب المواطن هو برنامج قدمته الحكومة السعودية لدعم المواطنون ذات الدخل المنخفض والمتوسط بداخل المملكة العربية السعودية لمواجهة الأعباء الاقتصادية من الأحداث المستجدة وخاصة مستجدات جائحة كورونا، وسنقدم لكم خطوات الاستعلام بشكل بسيط وسهل.

ويعتبر العاشر من مارس هو الموعد الرسمي للدفعة الحالية بحساب المواطن ويتم صرف كل الدفعات في نفس اليوم من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الأربعين في حساب المواطن

الدخول الي حسابك بالصفحة الرسمية لحساب المواطن .

. الدخول الي قائمة دراسة الأهلية ومنها سيتم إظهار حالة الأهلية الخاصة بك سواء كنت مؤهل أو غير مؤهل أو لم يتم دراسة الأهلية مسبقا.

شروط الأهلية ببرنامج حساب المواطن

يشترط لحصولك على الأهلية أن تتوافر بعض الشروط التي أعلنتها الموقع الرسمي للحساب وهي :

إن يكون القائم بالتسجيل سعودي الجنسية ويستثني أبناء المواطن والزوج أو الزوجة غير حاملين للجنسية السعودية ولديهم بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد قائم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارجها لمدة تتعدي ال90 يوماً خلال ال12 شهر الأخيرة.

أن لا يتواجد المستفيد في السجون أو احد دور الإيواء الحكومية.

توافق معايير الاستحقاق على إجمالي أفراد الأسرة وأعمارها إذا كانت اقل أو اكبر من الثماني عشر عاماً و دخل الأسرة.

ضوابط حساب المواطن والتعديلات الجديدة علي البرنامج

تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد في البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدفعة 28 شهر مارس 2020.

تحديد الحد الأعلى للاستحقاق حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي بقدر متغير لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28.

إلزام الأفراد المستقلة بإثبات استقلالية المسكن إذا بلغ الثماني عشر عاماً أو أكثر، عن طريق الإثباتات الأتية (صك ملكية السكن -عقد إيجار موحد من منصة إيجار- أثبات سكن جامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية).