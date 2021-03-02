كم باقي على الحساب المواطن شهر مارس 2021 شهر رجب 1442

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عمر شويل - جدة كم باقي على الحساب المواطن وصدور الدفعة الجديدة خاصته لا يزال هو الشاغل الأكبر لتفكير كافة أهالي المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من هذه الدفعات والدعم المالي المُقدم إلى الأفراد المستحقين من أبناء الوطن السعودي في ضوء ما يتم القيام به من إصلاحات وتحسينات اقتصادية داخل الدولة لكيلا يُعاني الأفراد المنتمين إلى الطبقة الفقيرة أو المتوسطة بالدولة من أي تأثيرات سلبية فيما يخص توفير متطلبات الحياة الضرورية الأساسية، وفيما يلي توضيح موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر.

كم باقي على الحساب المواطن شهر مارس 2021 – رجب 1442

يتم الاعتماد دائمًا على الجداول الزمنية الرسمية والمعتمدة لكي يكون جميع أبناء المملكة على علم بمواعيد الأحداث المختلفة داخل الدولة، وفيما يخص كم باقي على الحساب المواطن شهر رجب وموعد إيداع وصرف الدفعة الجديدة، فلقد جاء على النحو التالي:

موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر سوف يكون في اليوم العاشر من شهر مارس (آذار) أي 10-3-2021م.

موعد صرف حساب المواطن بالتقويم الهجري سوف يكون في السادس والعشرين من شهر رجب 1442 أي في يوم 26-7-1442هـ.

مواطن طالب وموظف ما موقفه من دعم حساب المواطن؟

يتساءل البعض هل حساب المواطن مدى الحياة ويتساءل بعض المواطنين من أهالي المملكة العربية السُّعُودية أيضًا وخصوصًا المنتمين إلى فئة الطلاب ولكنهم في نفس الوقت ملتحقين ببعض الوظائف داخل الدولة؛ فهل يحق له الحصول على دفعات دعم حساب المواطن والتسجيل بالبرنامج أم لا، ولقد جاءت الإجابة على هذا السؤال عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التغريدات تويتر على النحو التالي:

على المواطن في هذه الحالة في أثناء تحديث البيانات بحساب المواطن اختيار الحالة (موظف) وليس (طالب).

من خلال أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح على الدَّخل؛ تبديل الحالة الوظيفية إلى (موظف من القطاع العام أو الخاص).

تحديد نوع الدخل، وهو هنا راتب شهري.

توضيح مصدر الدخل، وهو هنا الوظيفة سواء قطاع عام أو خاص.

يتم في النهاية الضغط على أيقونة (حفظ).

صدور اهلية حساب المواطن مارس 2021

تم الإعلان عبر مصدر مسؤول عن برنامَج حساب المواطن أن أهلية الدفعة الجديدة من الحساب الخاصة بشهر مارس 2021م الموافق شهر رجب 1442 هـ قد صدرت بالفعل ، ويُمكن لأي مواطن من المستفيدين الولوج إلى الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على الويب من أجل التحقق من مدى الهلية والاستحقاق للحصول على الدفعة الجديدة المقرر أن يتم إيداعها في اليوم العاشر من شهر مارس 2021م، ويمكن الولوج إلى الموقع عبر الرابط الرسمي وهو: https://www.ca.gov.sa

شروط الأهلية في حساب المواطن

هناك مجموعة من شروط الأهلية والاستحقاق التي لا بُد من الإلمام بها كاملة ؛ لكي يتمكن الفرد من الحصول على دعم حساب المواطن، وهي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يتم استثناء أبناء المواطنة السُّعُودية أو أباء الزوج أو الزوجة من غير المنتمين إلى الجنسية السُّعُودية.

يستثنى من شرط الجنسية السُّعُودية الأفراد الحاملين لـِ بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مُقيم على أراضي المملكة بصفة دائمة، بحيث يكون قد قضى 90 يوم على أراضي المملكة على الأقل في آخر 12 شهر.

ألًا يكون المواطن مودع في السجن أو أحد دور الرعاية أو الإيواء.

في حالة الأم المهجورة لا بد من استيفاء شروط اضافة تابعين للام المهجورة في حساب المواطن كاملة.

تطابق وتوافق البيانات التي يتم الإفصاح عنها مع البيانات والمعلومات المحفوظة لدى الجهات ذات الصلة.

يتم تحديد قيمة الاستحقاق الشهري بناءً على الوضع المالي ونسبة الدخل الشهري للأسرة وعدد أفراد هذه الأسرة والتابعين.