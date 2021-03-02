نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل وبأقل راتب ومبالغ مالية حتي 250 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل منتج تقدمه الشركة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بأقل راتب شهري وبمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي ، وقد قامت الشركة بتصميم هذا التمويل بصيغة إسلامية متوافق مع أحكام الشريعة بالمملكة وذلك بغرض تحقيق الاحتياجات المالية للعميل لشراء سيارة الأحلام أو أي سلعة تأجيرية كالآت أو معدات لأصحاب المنشآت كما توفر شركة مرابحة مرنة هذا المنتج من خلال شروط ميسرة ومتطلبات ومستندات بسيطة لتنفيذ الطلب بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ طلب الحصول على التمويل بسرعة تناسب جميع تطلعات العملاء داخل المملكة العربية السعودية. مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة تمويل إسلامي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة بالمملكة العربية السعودية. يتميز هذا المنتج المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو تقديم ضمانات. يمكن أن تصل قيمة مبالغ التمويل إلى 250 ألف ريال سعودي. توفر الشركة المنتج بدفعات ميسرة تناسب جميع العملاء. يمكن أن يحصل العميل علي التمويل بدون كفيل من خلال إجراءات سهلة وسريعة. يمكن أن تصل فترة سداد التمويل حتى 60 شهر وذلك على أقساط شهرية ميسرة. توفر شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية الحرية في شراء السيارة وذلك من خلال جميع الوكالات والمعارض بالمملكة. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً داخل المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل بدون كفيل وبأقل راتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة. شروط طلب تمويل بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة يشترط أن يكون طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي يجب أن يكون لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل موظف في القطاع الخاص فيجب أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب أن تكون لا تقل عن شهر للاستفادة من التمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية فيجب أن تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 12 شهر وذلك للحصول على التمويل. الوثائق والمستندات المطلوبة تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو تقديم الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

يجب تقديم كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل.

إرفاق العنوان الوطني لطالب التمويل بالمملكة العربية السعودية.

تقديم رخصة القيادة الخاصة بطالب التمويل ويشترط أن تكون سارية.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم عرض سعر للسيارة التي يرغب في تمويلها.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب التمويل تقديم خطاب تعريف من جهة عمل طالب التمويل والذى يشمل على الدخل الشهري الأساسي والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالعمل. توصيات بنك الرياض بتوزيع أرباح عام 2020 على المساهمين

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