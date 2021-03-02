نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأقل راتب وبالتقسيط الميسر بدون تحويل الراتب لموظفي جميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بأقل راتب وبالتقسيط الميسر بدون تحويل الراتب أحد المنتجات التمويلية التي تلبي كافة الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدمها شركة مرابحة مرنة بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لجميع العملاء ، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير التمويل الإسلامي للأفراد بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة تلبي جميع تطلعات العملاء.

تمويل بأقل راتب وبالتقسيط الميسر من شركة مرابحة مرنة

تعتبر شركة مرابحة مرنة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم عروض تمويلية مختلفة ومتنوعة لكافة الشرائح الاقتصادية وموظفي جميع القطاعات الحكومية أو الخاصة ويأتي تمويل مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب أحد تلك العروض التمويلية المتاحة لدي الشركة بمبالغ مالية كبيرة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للأفراد ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم المميزات التي تقدمها الشركة من خلال المنتج والتي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.

تمويل شخصي إسلامي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة بالمملكة العربية السعودية. لا يحتاج هذا المنتج المتاح لدي شركة مرابحة مرنة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. خيارات عديدة للسداد وأقساط ميسرة يمكن أن تصل حتى 60 شهر. توفر شركة مرابحة مرنة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي ويمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. تقدم شركة مرابحة مرنة الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة

يمكن للأفراد الراغبين في طلب الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب التقدم من خلال رابط التمويل الشخصي المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وتعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

يمكن أيضاً التقديم على طلب الحصول على تمويل بأقلراتب وبالتقسيط الميسر بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة عن طريق زيارة فرع الشركة في الرياض وتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب.

شروط الحصول على المنتج

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن 18 سنة للحصول على التمويل. الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي شهرياً. أما لموظف القطاع الخاص فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي. يشترط أن يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي أو الشركات المعتمدة لدي مرابحة مرنة. مدة الخدمة في المتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد وذلك للاستفادة من التمويل. أما إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 12 شهر. إذا كان المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة من العاملين في القطاع المصرفي أو الأتصالات فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر وذلك للحصول على المنتج.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب

يجب على المتقدم زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية لتقديم الطلب.

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم.

يلزم تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم بالإضافة إلى تقديم العنوان الوطني للعميل بالمملكة العربية السعودية.

يجب لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة تقديم خطاب تعريف من جهة العمل والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.