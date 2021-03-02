نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأهلية عن الدفعة ٤٠ من حساب المواطن شهر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم عبر موقع ثقفني الأخبار الهامة التي تخص معيشة المواطن السعودي ودور الحكومة السعودية في سد وتلبية احتياجاته، حيث أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية عن الدفعة ٤٠ المستحقين من حساب المواطن، وتزامناً مع إعلان برنامج حساب المواطن أنه قد تم بدء عملية بحث الأهلية صرف الدفعة الجديدة في موعدها.

تعريف حساب المواطن

هو دعم نقدي تقوم الحكومة السعودية بتقديمه للمواطن السعودي بهدف مساعدته في مواجهة ظروف المعيشة، وخاصة في ظل ظروف الفترة الحالية، ويتم صرف دعم حساب المواطن في الموعد المحدد له من كل شهر في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي.

الوقت الذي تم فيه بدأ العمل ببرنامج حساب المواطن

هذا وقد بدأت الحكومة السعودية في تنفيذ هذا البرنامج في بداية عام ٢٠١٧ والهدف من هذا البرنامج هو تحسين دخل المواطن السعودي حتى يقدر على سد احتياجاته المعيشية إلا أن هذا البرنامج قد توقف عن تسجيل أي طلبات جديدة مستحقة منذ شهر مارس الماضي، وأيضاً قد تم تحديد الحد الأقصى لدفعات حساب المواطن بقيمة الدعم الذي تم صرفه في نفس الشهر والذي صدر بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠.

الخطوات المتبعة في الاستعلام عن أهليتك فى حساب المواطن

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن كتابة اسم المستخدم كتابة كلمة المرور الدخول على قائمة الأهلية لمعرفة عما إذا كانت مؤهل أو غير مؤهل أو لم يتم دراسة حالتك

وقبل كل هذا لابد من التأكد من أن الشخص المستفيد يحمل الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة عدم أهليتك يعني بذلك أن تلك الشروط لا تنطبق عليك.

الضوابط المتبعة في صرف حساب المواطن

في الفترة الأخيرة تم تعديل في بعض شروط الأهلية لحساب المواطن، وقد تم وضع حد أقصى للاستحقاق، وأنها قد شملت الفرد المستقل في سكن خاص بدون زوج البالغ من العمر أكثر من ثمانية عشر عاماً، مع تقديم ما يثبت ذلك مثل تقديم عقد إيجار أو أنه مقيم في سكن جامعي حتى يثبت له الحق في الحصول على الدعم وعدم استبعاده، وقد تم أيضاً إيقاف البرنامج في تسجيل أشخاص جدد.