أربح 100000 ريال مع أفضل تمويل شخصي لدى مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة أربح 100000 ريال سعودي من تمويلك الشخصي من مصرف الراجحي بالسعودية فيعد مصرف الراجحي من أكبر المصارف بالسعودية ومن خلال طلب الحصول على أفضل تمويل شخصي من قبل الراجحي سوف يتم الدخول في مسابقة السحب على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100000 ريال سعودي لكل فائز في هذا السحب من مصرف الراجحي

أربح 100000 ريال من تمويلك الشخصي من مصرف الراجحي بالسعودية

القرض الشخصي الجديد من الراجحي يقدم للعملاء الذين يقدمون على طلب الحصول فرصة الفوز بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي لكل عميل فائز في هذا السحب والجوائز للفائزين كما يلي

يوفر مصرف الراجحي بالسعودية 24 جائزة مالية تصل قيمتها إلى 2400000 ريال سعودي و100000 ريال سعودي بحد أقصى لكل فائز

العملاء الذين يحصلون على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لديهم فرصة الدخول والفوز بالجوائز المالية

جميع العملاء الفائزين يحصلون على الجوائز بعد تطبيق الشروط والأحكام

مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالسعودية

يقدم مصرف الراجحي بالسعودية قرض شخصي سريع ويستطيع العميل الحصول عليه من خلال تطبيق الراجحي الذى يوفر على العميل الوقت والجهد ويتميز التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بما يلي

القرض الشخصي من الراجحي يتميز بانه تمويل بهامش ربح تنافسي

عملاء مصرف الراجحى بالسعودية يستطيعون سداد القرض الشخصي على مدة زمنية مرنة تصل حتى 5 سنوات

القرض الشخصي لدى الراجحي يتميز 1% رسوم إدارية وبمعدل نسبة في العام 2.41%

طريقة التقديم والدخول في السحب على الجوائز

حدد مصرف الراجحي طرق للتقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي والدخول في السحب على الجوائز التى تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي لكل فائز فيستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي الجديد من مصرف الراجحي من خلال تطبيق الراجحي موبايل ويتمكن العملاء الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي بالسعودية

خدمة عملاء مصرف الراجحي بالسعودية

هناك أرقام يستطيع من خلالها العملاء الاستفسار حول منتجات وخدمات مصرف الراجحي التى يقدمها بالسعودية والأرقام هي كما يلي 8001241222 وهذا الرقم مخصص للعملاء الجدد لدى مصرف الراجحي بالسعودية