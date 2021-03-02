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عمر شويل - جدة خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية و طريقة تفعيلها عبر أبشر أفراد يبحث الكثير من القيمين في الملكة العربية السعودية عن كيفية استخراج هوية مقيم رقمية، وقد جاءت إتاحة استخراج هوية مقيم الرقمية لكي يستطيع كل من المواطن والقيم الاستفادة من التقنيات الرقمية على حد سواء، ويرجع ذلك بالانعكاس الإيجابي علي زيادة معدلات التطور التقني في شتى المجالات و زيادة المرونة في كافة المعاملات، وتلك الخصية تسمح للمقيم حمل نسخة من هويته على جواله بها خاصة الكود المسرع للتحقق، وتتيح للمستخدم الاعتماد عليها في أي معاملة يتقدم عليها من خلال إتاحة عمليات التحقق عبر الرمز.

خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية عبر أبشر أفراد

أوضحت الأحوال المدنية السعودية عن طريقة استخراج هوية مقيم الرقمية، حيث أنها تفيد حال تم طلبها من الجهات الأمنية وليس بحوزة المواطن ما يثبت شخصيته، ويمكن من خلال الهوية الرقمية أن يتم التعرف على الشخص عن طريق إبرازها للجهات المختصة في أي مكان، ويمكن حفظها على الهاتف المحمول وعرضها بدون الحاجة إلى وجود إنترنت بعد أن تتم طباعتها وتنزيلها وحفظها في الجهاز، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها:

أن يقوم المقيم بالدخول ألي بوابة أبشر أفراد. من الاختيارات المتاحة قم بتسجيل الدخول علي خدماتي. قم بالنقر علي أيقونة استعراض البيانات. احجز موعداً إلكترونياً بالأحوال المدنية.

طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر ابشر أفراد

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتفعيل هوية مقيم رقمية وهي كالاتي:

أن يقوم المقيم بتسجيل دخول ابشر أفراد. ادخل على بوابة خدماتي. قم بالنقر علي أيقونة تحميل الهوية الرقمية. عليك اختيار تنزيل الهوية الرقمية. أن يقوم المقيم متابعة مراجعة البيانات الخاصة بالبطاقة من أجل التأكد منها. توجهه إلى تحميل الهوية الرقمية الموجود أسفل صفحة التأكيد.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن هوية مقيم الرقمية يمكنها أن تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم وجود أصل الهوية، وقالت الجوازات أن النسخة الإلكترونية من هوية مقيم تسهل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم توافر الأصل، كما تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير «كيو أر كود»، إضافة إلى أنه يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الاتصال بالإنترنت.