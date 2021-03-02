نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون كفيل ولا يشترط تحويل الراتب ميسر للغاية للنساء والرجال من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل ولا يشترط تحويل الراتب من أكثر الحلول التمويلية التي عليها الطلب بكثرة من قبل العملاء في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على المال بصورة ميسرة ومنها هو عدم تحويل الراتب إلى البنك أو الشركة وأيضاً دون البحث عن ضامن لكي يتم الأمر، فالاحتياج إلى المال هو شيء ضروري لأي شخص في الحياة من النساء والرجال على حد سواء، وذلك لكي تسير عجلة المعيشة بشكل أفضل والبعض يحتاجون إلى تمويل شخصي سريع لكي يبدأ في عمل مشروعاً خاص ومنه سوف يكون هو البذرة التي ترفع من المستوى المعيشي وقد تكون مفتاح باب رزق جميل من الله سبحانه وتعالى العاطي لكل طالب ذو نيه حسنة رزق من أوسع الأبواب، أما عن القروض ففي منها متوافق مع أحكام الشريعة وهي من يبحث عنها معظم العملاء مثلما نقدمها لحضراتكم سواء من البنوك أو الشركات.

قرض بدون كفيل ولا يشترط تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل هي شركة حكومية ومتعمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي مصرح لها بممارسة التمويل بكافة أنواعه لأنه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ومجاز من هيئة الرقابة، تتميز الشركة بأنها تعطي تمويل بدون تحويل الراتب دون أن تشرط على العميل أن يكون موظف لدى هيئات أو بنوك أو أطباء مثلما يوجد في آخرون، بينما توفر القرض بدون ضامن يصل حتى 100 ألف ريال سعودي ميسر يشمل السعوديين والوافدين بأبسط الإجراءات الممكنة وأسهل شروط وذلك للرجال والنساء.

المزايا التي تحصل عليها عند طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب من الشركة السعودية للتمويل

القرض متوافق مع أحكام الشريعة.

قرض شخصي ميسر وبدون ضامن يصل حتى 100 ألف ريال سعودي.

فترات سداد ميسرة تصل حتى 5 سنوات بتقسيط مرن يناسب دخلك الشهري ويتم حساب الالتزامات التي عليك لضمان عدم التعثر في السداد.

قرض بتقسيط مرن دون تحويل الراتب.

إذا كان التمويل مقابل تقديم كفيل فهو متاح حتى 500 ألف ريال سعودي ميسر أيضاً.

هامش ربح تنافسي.

متاح السداد المبكر في أي وقت.

نسبة الاتقطاع تصل حتى 60%.

متطلبات القرض من الشركة السعودية للتمويل

صورة بطاقة هوية وطنية – الإقامة سارية المفعول.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

تعبئة نموذج الطلب عبر موقع sfco.com.sa

في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال عبر رقم 8001240220 أو عبر الواتس آب على +966 55 664 2005.