تسجيل اختبارات وحضور الطالب 1442 منصة مدرستي بالمملكة

كيفية تسجيل حضور الطلاب في منصة مدرستي، تزايدت عمليات البحث كثيرًا عبر جوجل من قبل الطلاب وأولياء أمورهم بالمملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي، وكيفية تسجيل حضور الطلاب عليها، وذلك بعد أن تم البدء في الفصل الدراسي الثاني بالمملكة، وتعتبر تلك المنصة أحد أهم المقومات التعليمية الحديثة، وذلك لأنها تقدم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضًا، كما أنها تقدم خدمة التعليم الالكتروني المنزلي بعد أن تم إغلاق المدارس بالمملكة اتباعًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا بالإضافة إلي محاولة تطبيق رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى المملكة العربية لتطبيقها، ومن أكثر الأسئلة التي يبحث الطلاب لها عن إجابات هى كيفية تسجيل الحضور على المنصة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوضح لكم كل ما تحتاجون إليه، وسنحاول جاهدين الإجابة على كافة تساؤلاتكم.

خطوات تسجيل الحضور والغياب على المنصة

يجب على جميع الطلاب باختلاف مراحلها التعليمية القيام بعملية تسجيل الحضور والغياب الخاص بهم على المنصة التعليمية مدرستي، ويمكنكم القيام بعملية تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات القليلة القادمة:

أولًا عليك تسجيل الدخول على رابط المنصة الخاص.

ادخل كلمة السر ورقم المرور.

قم باختيار كلمة جدولي من بين الخيارات المتوفرة تمام على الشاشة.

اضغط على المادة التي تريد حضورها، ومن ثم حدد الدرس المطلوب.

اضغط على زر حضور وغياب الطلاب.

بذلك تكون قد سجلت حضرتك أو غيابك عن الدرس.

طرق معرفة تسجيل الطلاب لحضورهم على المنصة

يحاول المعلمين معرفة عدد الطلاب ونسبة الحضور والغياب الخاصة بالطلاب على المنصة من خلال اتباع الخطوات الآتية

سجل دخولك على المنصة، من خلال ادخال رقم المرور واسم المستخدم.

أدخل إلى Outlook.

ابحث عن موضوع الدرس أو عن كلمة الاجتماع.

اختر أيقونة تفاصيل الاجتماع.

ستظهر أمامك في الشاشة كافة المعلومات التي تحتاج معرفتها عن نسبة حضور وغياب الطلاب.

كلمة لم يرد معناها عدد الطلاب الغائبين عن الدرس.

خطوات تسجيل الحضور للمعلم

عملية تسجيل الحضور والغياب ليست متاحة للطلاب فقط، ولكنها متاحة المعمول أيضا، فعلى المعلمين القيام بعملية تسجيل الحضور أو الغياب الخاص بهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عليك عزيزي المعلم تسجيل دخولك على المنصة أولًا.

ومن ثم عليك اختيار أيقونة الاختيارات.

اختر جدول الحصص من أيقونة جدولي

اختر الحصة التي تريد حضورها، وقم بتسجيل الحضور.

بإتمام كافة الخطوات تم بذلك تسجيل حضور المعمل على المنصة