رابط تسجيل منصة ميثاق mithaq.pension.gov.sa المؤسسة العامة للتقاعد لربط البيانات الحكومية

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تسجيل منصة ميثاق الإلكترونية الوطنية للارتقاء بالنظام الرقمي في مؤسسات المملكة ضمن خطط الإصلاح والانطلاق 2030، والتي من أهدافها رفع مستوى التعامل بين المؤسسات والأفراد والتعامل الرقمي والإلكتروني في التعامل مع بيانات المواطنين، وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتدشين رفع البيانات إلكترونيا ليتم عمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين بأحدث السبل الرقمية الحديثة. موقع المؤسسة العامة للتقاعد منصة ميثاق الإلكترونية هي منصة إلكترونية حديثة تم إطلاقها اليوم الاثنين 17 رجب 1442 – 2 مارس 2021، أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد ليتم تسهيل التعامل الرقمي ورفع البيانات، حيث أكد السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة ووزير المالية، السيد محمد بن عبد الله الجدعان، أن الهدف الأساسي من إطلاق المنصة الإلكترونية ميثاق هو التيسير على المتعاملين فيها وتقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية بشكل دقيق لتدعيم وتعزيز قاعدة البيانات العامة للمواطن لدي مؤسسات المملكة. «هكذا تتكامل جهود حكومتنا الرشيدة ومؤسساتها، التي التفّت بجدية خلف هدف لا تحيد عنه، وهو تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال برامج ومبادرات متنوعة من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للخدمات الكاملة لجميع المعاملات المؤسسية الحكومية، في عهد التحولات الكبرى في مسيرة النمو والنهضة بالمملكة». استخدامات منصة ميثاق يتم رفع بيانات المتقاعدين على القاعدة العامة للبيانات الحكومية.

تيسير البحث عن العمل والتوظيف من خلال توفير البيانات اللازمة للمواطن.

إتاحة تسجيل بيانات رأس العامل والمدراء على المنصة لتعزيز التعامل الرقمي بالمملكة.

تيسير التعامل الإلكتروني والذي تم إتاحته أيضا للقطاع المدني وكذلك القطاع العسكري.

إضافة التصحيحات اللازمة على البيانات القديمة للعاملين وإضافة البيانات الأحدث لهم.

يتم من خلالها استعرض مؤشرات جودة بيانات المسجلين ليتم إصدار شهادات الالتزام.

يمكن للمستخدم الاطلاع على البيانات الشخصية الخاصة به وكتابة التحديثات عليها.

يقوم أيضا المتعامل بتقديم الاعتراضات على الخدمات.

تقوم المؤسسات الحكومية من التأكد من حالة الاشتراك بالنظام التقاعدي المدني والعسكري. خطوات التسجيل في منصة ميثاق الحكومية يتم الدخول أولا بشكل مباشر على رابط تسجيل منصة ميثاق يتم كتابة رقم الهوية الوطنية. يقوم المستخدم بكتابة الرقم السري. يختار بعدها أيقونة “تسجيل الدخول”. "Free Fire" طريقة تحميل لعبة فري فاير 2021 جواهر لا نهائية اخر اصدار الوسوم عمر شويل - جدة رابط تسجيل منصة ميثاق mithaq.pension.gov.sa المؤسسة العامة للتقاعد لربط البيانات الحكومية error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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