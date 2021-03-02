إيداع المساعدة المقطوعة أثار التساؤلات لدى مستفيدي مقطوعة الضمان فمتى موعدها؟

إن إيداع المساعدة المقطوعة يعد واحد من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية كل يوم، حيث أنه من المنتظر صرفها في أقرب وقت ممكن، وتنتشر العديد من الشائعات عن مواعيد صرفها، ولكن لم يتم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد الرسمي حتى الآن، ولذلك ينتظر المستفيدين.

إيداع المساعدة المقطوعة أثار التساؤلات

تعتبر من أهم أنواع المساعدة والدعم المقدمة من الحكومة للمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والهدف منها مساعدتهم في تحسين دخلهم وتوفير كل ما يحتاجون له بكل سهولة، ومحاربة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبالأخص في وقتنا الحالي، حيث تضرر العديد من الأشخاص من أزمة كورونا.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

المطلقات.

الأرامل.

أسر السجناء.

الأسر التي غاب عنها عائلها.

أصحاب العجز الجزئي أو الكلي.

أصحاب الدخل المحدود.

الأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين

لا يوجد موعد محدد تصرف به مقطوعة الضمان الاجتماعي مثل برامج الدعم الأخرى، فقد تصرف بشكل شهري أو سنوي أو نصف سنوي حسب ما تحدده وزارة التنمية الاجتماعية، وتقوم بإبلاغ المستفيدين بذلك من خلال إرسال رسائل لهم تفيد موعد إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية.

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية، ومن أصل سعودي.

يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من 35 سنة.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود ولا يكون دخله الشهر أكثر من ألفين ريال سعودي.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو ممتلكات عقارية.

يجب أن يكون مقيم دائم داخل المملكة وألا يقيم خارجها أكثر من 90 يوم في السنة.

طريقة التقديم الالكتروني على المساعدة المقطوعة

الدخول أولاً على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال بيانات الدخل والعمل أيضاً في أماكنها.

إدخال رمز التحقق.

التأكد من صحة البيانات.

الضغط على تسجيل.

وبالتالي يتم التسجيل بنجاح.