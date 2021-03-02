المسند: أجواء اليوم مستقرة.. ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية “معتبرة” حتى 5 أيام مقبلة

بلادي – الرياض :
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إنه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية “معتبرة” حتى خمسة أيام قادمة، وأن أجواء اليوم (الثلاثاء) مستقرة بوجه عام.
وأوضح المسند، أن أمطار شهري مارس وأبريل عادة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.
وأضاف أنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بـ”الخماسين”؛ ومن خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.
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