“الصحة” تحدد 2 مارس من كل عام يوما لـ”شهيد الصحة”

بلادي – الرياض :

حددت وزارة الصحة يوم 2 مارس من كل عام، يوما لشهداء الصحة، وذلك تخليدا لذكرى الممارسين الصحيين الذين توفوا خلال مواجهة جائحة كورونا بمختلف مناطق المملكة.

وأطلقت الوزارة وسم #يوم_شهيد_الصحة عبر حسابها في تويتر، مبينة أن شهر مارس شهد رصد وتسجيل أول إصابة ووفاة لممارس صحي بفيروس كورونا.

وأضافت أن الشهداء تفانوا في أداء عملهم، وضحوا بأنفسهم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وضربوا أروع أمثلة الإيثار في إنقاذ الحياة والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.

وأظهر ملف “وحدة شهداء الصحة”، تسجيل 186 وفاة طبيب وممارس صحي من منسوبي الوزارة منذ بدء الجائحة وحتى نوفمبر2020.