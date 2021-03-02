سقط من الطابق الخامس.. إنقاذ شاب من الشلل بعملية استغرقت 8 ساعات بمكة

بلادي – الرياض :
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع بمكة المكرّمة الصحي، في إنقاذ شاب ثلاثيني من الإصابة بشلل نصفي؛ نتيجة السقوط من الطابق الخامس من إحدى البنايات بالعاصمة المقدّسة.
وأجرى الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب عملية جراحية للشاب استغرقت 8 ساعات، حيث وصل إلى المستشفى وهو يعاني كسراً مضاعفاً بالفقرة القطنية الأولى وكسراً منضغطاً بالفقرة القطنية الرابعة، وانزلاقاً غضروفياً حاداً، ونتج عن ذلك شلل نصفي وعدم التحكم في الإخراج.
وقال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الاستشاري الدكتور زهير برناوي؛ إنه بعد إخضاع المريض لكافة الفحوصات اللازمة تم إدخاله إلى غرفة العمليات كحالة طارئة، حيث تم تثبيت الفقرات من الناحية الصدرية رقم 11 حتى العجزية رقم 1 مروراً بكل الفقرات القطنية الخمس مع استئصال غضروفي.
وأبان أن العملية تكللت بالنجاح، وتم تنويم المصاب بالعناية المركزة لمدة يومين، تم بعدها نقله إلى قسم التنويم، وخضع لعلاج دوائي وطبيعي إلى أن تمكن من السير على قدميه، وخرج من المستشفى وهو بحالة مستقرة.
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